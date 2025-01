Escolhas do playoff da NFL de Prisco para a rodada divisional: Bills-Ravens se resume a um field goal; Favoritos NFC testados

Quase consegui. Quase consegui a lousa perfeita.

Não no bom sentido, é claro. Quase fiquei sem vitórias, o que parece improvável até considerarmos o tipo de temporada que tive aqui escolhendo jogos. Apenas o Los Angeles Rams me salvou com minhas escolhas ATS ao derrotar os Vikings. Isso significava que eu tinha de 1 a 5 durante a semana. Terrível, mas melhor que um O-fer. Ele também estava 3-3.

Isso eleva meus recordes da temporada para 181-97-0 e decepcionantes 129-143-6 ATS.

Tanto para atingir 0,500 ATS durante o ano. Faltando sete jogos, esse navio já partiu.

Mas vamos ver se consigo fechar a temporada com uma boa sequência. Gosto de três cachorros esta semana, o que contrasta com toda a temporada. NFL tendência de cobertura favorita, mas é assim que vejo a rodada divisional dos playoffs.

Não pode ser pior do que na semana passada. Bom?

Sábado, 16h30 Leste (ABC/ESPN, fubo teste gratuito)

Os Chiefs estão descansando há três semanas, algo que precisavam. Mas será que o resto causará oxidação? Não creio que isso seja um problema para este grupo de veteranos.

Os Texans impressionaram ao vencer os Chargers na semana passada em casa, quando o ataque mostrou vida, mas a defesa teve um bom desempenho. Eles precisam do mesmo tipo de esforço defensivo aqui. Essas equipes se enfrentaram em Kansas City em dezembro e os Chiefs venceram por 27 a 19. Na vitória contra os Chargers na semana passada, os texanos pressionaram Justin Herbert em quatro reviravoltas. Mas receber esse tipo de pressão é sempre o desafio contra Patrick Mahomes. Conseguirão pressioná-lo o suficiente para detê-lo e forçá-lo a tomar decisões?

Os Chiefs têm lutado na linha ofensiva nesta temporada, mas têm estado melhores no mês passado. Isso levará a um Mahomes mais confortável. Com Hollywood Brown e Xavier Worthy juntos em campo, espera-se que os Chiefs tenham um desempenho ofensivo. Sua defesa vai trazer à tona o que há de melhor na linha ofensiva dos texanos. Isso levará a reviravoltas de CJ Stroud que impulsionarão os Chiefs para outro jogo do campeonato AFC.

Escolher: Chefes 30, Texans 21

Sábado, 20h horário do leste dos EUA (Fox, fubo teste gratuito)

Esta deve ser uma pontuação alta. Os Leões são dinâmicos no ataque e têm problemas defensivos. Os Commanders, com o quarterback novato Jayden Daniels, também podem marcar.

Daniels estará ainda mais eletrizante por dentro na pista rápida. Mas os Leões também receberão o deles. Os Commanders podem não estar prontos para vencer um jogo como este, especialmente neste ambiente, mas eles resistirão. Daniels é muito bom.

O coordenador defensivo do Lions, Aaron Glenn, vai mandar muitos olhares para Daniels, mas ele vai aguentar e fazer grandes jogadas com as pernas contra a blitz. Mas no final serão os Leões que avançarão com forte atuação no ataque, comandado por Jared Goff. Ele fará alguns arremessos importantes no campo contra a secundária dos Commanders para vencê-lo.

Escolher: Leões 34, Comandantes 31

Domingo, 15h ET (NBC, fubo teste gratuito)

Os Rams vêm de um domínio físico dos Vikings, onde impressionaram em ambos os lados da bola. Os Eagles venceram os Packers graças a um desempenho defensivo dominante.

O plano dos Eagles aqui é simples e foi o mesmo que eles usaram para derrotar os Rams no início deste ano: derrubar Saquon Barkley. Ele teve 255 jardas e dois touchdowns na vitória dos Eagles sobre os Rams por 35-20, no final de novembro. Mas esta equipe do Rams é melhor que aquela. A defesa cresceu. Desta vez não será tão fácil. Os Eagles terão que lançar melhor do que Jalen Hurts fez na semana passada.

Quanto ao ataque dos Rams, Matthew Stafford é um dos melhores zagueiros da pós-temporada de todos os tempos. Isso é importante comparado ao plano de Vic Fangio. No final, as Águias vencerão. Mas será muito mais disputado que o primeiro jogo.

Escolher: Águias 23, Carneros 20

Domingo, 18h30, horário do leste (CBS, Supremo+)

Este é o jogo da semana para muitos, empatando os dois principais candidatos a MVP: o quarterback do Baltimore, Lamar Jackson, e o quarterback do Bills, Josh Allen. Ambos têm se destacado nesta temporada, levando suas equipes a esta posição.

Os Ravens venceram os Bills na semana 4 desta temporada com um desempenho dominante de 35-10. Esse jogo foi em casa no domingo à noite para os Ravens, que aproveitaram. Este é um jogo fora de casa, num local difícil de jogar, o que o tornará muito mais desafiador.

Espero que ambas as defesas sejam melhores do que da última vez que se enfrentaram. Os Ravens mudaram a situação ao mover Kyle Hamilton para um local seguro em tempo integral e ele ajudou a virar a defesa. Os Bills ficaram sem os linebackers Matt Milano e Terrel Bernard e o cornerback Taron Johnson naquele jogo, o que foi mostrado quando Derrick Henry enlouqueceu naquela noite.

Este jogo será decidido pela defesa que jogar melhor e conseguir as reviravoltas. Acho que serão as contas. Acho que Allen continuará cuidando do futebol e fazendo grandes jogadas no jogo de passes, o que pode ser a forma de vencer os Ravens. Os Bills vencerão um jogo inesquecível com um field goal tardio de Tyler Bass.

Escolher: Contas 31, Corvos 30