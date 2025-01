Escolhas do Playoff da NFL de Prisco para a rodada Wild Card: NFC in Chaos After Surprises; Favoritos da AFC aguentam

É uma nova temporada.

Comece do zero. Descarte a temporada regular. É hora dos playoffs.

Bem, talvez isso não funcione assim para aqueles de nós que escolhem jogos. Tentei. São os playoffs, mas a temporada regular conta.

Para mim isso não é nada bom. Na semana passada fui 8-7-1 contra o spread (duas semanas de vitórias consecutivas) para terminar a temporada regular em 128-138-6. Fiz 13-3 para terminar 178-94-0. Isso é sólido.

Direi que normalmente fico quente nos playoffs, o que me dá esperança de conseguir ultrapassar 0,500 nesta temporada. Será preciso muita coleta para chegar lá, mas por que não?

Aqui vamos nós.

Sábado, 16h30 horário do leste dos EUA (CBS, Supremo+)

Os Chargers chegam a este jogo com um ataque liderado por Justin Herbert, que ainda não venceu um jogo dos playoffs. Este é um grande jogo para ele. Os texanos não jogaram tão bem quanto o esperado, especialmente CJ Stroud. Isso também torna este um ótimo jogo para ele. Mas os Chargers têm a melhor defesa de pontuação da liga, o que tornará isso um desafio. Acho que seu pass rush será um problema contra a linha ofensiva de Stroud. Herbert jogará bem e encontrará uma maneira de vencer seu primeiro jogo nos playoffs.

Escolher: Carregadores 27, Texanos 20

Sábado, 20h horário do leste dos EUA (Amazon Prime)

Os Ravens parecem estar na liderança rumo aos playoffs, enquanto os Steelers perderam quatro partidas consecutivas, inclusive para os Ravens há duas semanas. Os Steelers têm lutado no ataque ultimamente, o que é um problema contra um ataque de alta pontuação liderado por Lamar Jackson. Mas é difícil jogar uma terceira partida contra um adversário de divisão. Acho que os Steelers vão ficar nesta. Está perto, mas os Ravens vencem.

Escolher: Ravens 24, Steelers 19

Domingo, 13h horário do leste dos EUA (CBS, Supremo+)

Os Broncos são o time surpresa nesses playoffs. Eles chegaram até aqui com uma boa defesa que pode apressar o passador. Essa defesa será fortemente desafiada por Josh Allen. Orchard Park, em Nova York, é um lugar difícil para o quarterback do Denver, Bo Nix, fazer sua primeira partida nos playoffs. Ele tem sido impressionante nesta temporada, mas é uma tarefa difícil. Os Bills aceitam, mas a defesa do Denver os manterá lá.

Escolher: Contas 23, Broncos 16

Domingo, 16h30 horário do leste dos EUA (Fox, fubo experimente gratuitamente)

Ambos os zagueiros chegam com problemas de lesão. Jalen Hurts está no protocolo de concussão, mas deve jogar. Jordan Love está com uma lesão no cotovelo, mas também deve jogar. Quão enferrujado estará o Hurts depois de não jogar na semana passada e perder meio jogo na semana anterior? Os Packers jogaram contra muitos times bons e perderam, incluindo os Eagles. Esta semana, acho que o amor leva a melhor. Especialmente irritante.

Escolher: Packers 23, Águias 20

Domingo, 20h ET (NBC, fubo, experimente gratuitamente)

Este é o primeiro jogo de playoff do quarterback novato do Washington, Jayden Daniels, que tem sido especial nesta temporada. A defesa de Tampa Bay está forte, então espero que Daniels tenha sucesso em arremessá-la. Mas os Bucs podem marcar. Eles também receberão grandes jogadas de Baker Mayfield e então Bucky Irving encerrará o jogo com alguns atrasos difíceis.

Escolher: Bucs 35, Comandantes 30

Segunda-feira, 20h ET (ABC/ESPN, experimente o fubo gratuitamente)

Os Vikings não jogaram bem na derrota de domingo à noite para os Leões, o que lhes custou a chance de ficar em primeiro lugar. Agora eles enfrentam um time do Rams que deu descanso a muitos jogadores importantes na semana passada. Sam Darnold precisa responder depois de um mau desempenho na semana passada. O problema é que a frente defensiva do Rams pode ir atrás dele. Matthew Stafford será desafiado pela defesa de Brian Flores, mas acho que ele fará jogadas suficientes para causar a reviravolta.

Escolher: Carneiros 28, Vikings 24