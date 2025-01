Escolhas dos playoffs do futebol universitário, programação: previsões anti-propagação, probabilidades para jogos Orange e Cotton Bowl

Apenas quatro candidatos permanecem com chance de vencer o primeiro torneio de 12 equipes futebol universitário Playoffs, e faltam apenas três jogos para ser coroado campeão nacional. Embora a temporada esteja chegando ao fim, ainda há muito drama pela frente, começando com o Orange Bowl na quinta-feira e o Cotton Bowl na sexta-feira como semifinais.

O Orange Bowl coloca (7) Notre Dame contra (6) Penn State em uma batalha de potências históricas que buscam acabar com as secas de títulos nacionais que remontam à década de 1980. Tanto o Fighting Irish quanto o Nittany Lions são times de carreira que dependem fortemente de defesas mesquinhas. , o que deve resultar em uma batalha equilibrada. A série de todos os tempos está empatada em 9-9-1, mas as escolas se encontraram pela última vez em 2007 e não jogam na pós-temporada desde a vitória de Notre Dame por 20-9 no Sun Bowl de 1976.

Então, na sexta-feira, vem o confronto do Cotton Bowl entre (5) Texas e (8) Ohio State. É uma batalha entre as duas marcas de esportes universitários mais valiosas do país. Embora os Longhorns joguem em seu estado natal, eles serão forçados a contar com uma equipe ressurgente do estado de Ohio que varreu o Tennessee e o Oregon em meio a uma corrida CFP que chama a atenção.

Os especialistas da CBS Sports apresentaram suas seleções para a rodada semifinal do futebol universitário Playoffs, então vamos dar uma olhada no que esperar.

Todo o horário do leste

Orange Bowl: (7) Notre Dame x (6) Penn State

19h30 (quinta-feira) | ESPN, fubo (Experimente gratuitamente) – Parece que em algum momento todas as lesões afetarão Notre Dame. Os irlandeses estão em uma posição especialmente precária se Love não puder jogar, dado o que ele representa no ataque. No entanto, Notre Dame está mais do que contente com a sorte, já que os irlandeses continuaram a trilhar um caminho de domínio ao longo da pós-temporada contra times considerados pelo comitê de seleção como dignos de disputar um campeonato nacional. Notre Dame jogou dominante na linha de scrimmage e tem um vencedor comprovado como quarterback, Riley Leonard, que literalmente colocou seu corpo em risco para manter vivas as esperanças de seu time. Não vou atacar os irlandeses agora; não mostraram sinais de desaceleração. Escolha: Notre Dame -2,5 – Will nos apoiará

Cotton Bowl: (8) Estado de Ohio vs. (5) Texas

19h30 (sexta-feira) | ESPN, fubo (Experimente gratuitamente) – O Texas teve uma temporada sólida e é certamente um dos melhores times do país. Mas se a transformação do estado de Ohio nas últimas duas semanas for permanente, os Buckeyes são o melhor time do país. Os Longhorns poderão causar problemas no jogo de passes do estado de Ohio, mas seu ataque simplesmente não será capaz de somar pontos em uma batalha entre duas defesas de elite. Os Buckeyes sobreviverão a eles. Escolha: Estado de Ohio -5,5 –Shehan Jeyaraja

