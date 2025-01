Escolhas e programação do basquete universitário: previsões para Alabama vs. Texas A&M e mais jogos Top 25 no sábado

Outro fim de semana de conferência no basquete universitário está em andamento, com muitos confrontos marcantes no sábado, incluindo um confronto final entre dois dos principais programas de Mountain West. O Novo México colocará em jogo seu recorde perfeito de 5 a 0 contra adversários da conferência quando receber o San Diego State na CBS.

Dezoito dos 25 principais programas estarão em ação neste fim de semana, e o tema será colocar as equipes na estrada. Sete dos 10 melhores times jogarão em seu ginásio em casa, com o confronto principal sendo o 5º Alabama contra o 10º Texas A&M em College Station.

Outro confronto classificado na programação do fim de semana verá o 14º colocado do estado do Mississippi, o anfitrião nº 6 do Kentucky. Os Wildcats abriram o jogo da SEC com uma vitória emocionante sobre a Flórida em casa, antes de cair para a Geórgia em um confronto no meio da semana. Enquanto isso, o Mississippi State começou a jogar na conferência com vitórias sobre a Carolina do Sul e Vanderbilt.

O Arkansas começou com 0-2 sob o comando do técnico do primeiro ano, John Calipari, em jogo de conferência. Os Razorbacks enfrentam o número 8 da Flórida em casa. O número um do Tennessee, recém-saído de sua primeira derrota para o mesmo time da Flórida, viajará para Austin para enfrentar o Texas.

20h00 | ESPN, fuboTV (Experimente gratuitamente) – Não se fala o suficiente sobre o Alabama, apesar de ter 13-2 e 2-0 na SEC. O Crimson Tide venceu seus últimos sete jogos desde a derrota para o Oregon, em Las Vegas, durante a semana de Ação de Graças. O guarda estrela do Texas A&M, Wade Taylor IV, perdeu o último jogo contra o Oklahoma devido a uma lesão não revelada e também não estará disponível contra o Tide. Sem Taylor, o Alabama cobrirá e vencerá imediatamente. Previsão: Alabama -1,5

20h30 | Rede SEC, fuboTV (Experimente gratuitamente) – Este tem potencial para ser o melhor jogo do dia. Na minha opinião, o estado do Mississippi (apesar de estar em 14º lugar) é subestimado. O único problema para o estado do Mississippi é como é o ataque da elite do Kentucky sob o comando do técnico do primeiro ano, Mark Pope. Dê-me o Kentucky para vencer e cobrir a estrada. Previsão: Kentucky +5

13h00 | CBS, CBSSports.com, Aplicativo CBS Sports e Supremo+ com Showtime (experimente gratuitamente) — O Pit é um dos lugares mais difíceis para jogar basquete universitário. San Diego State venceu um jogo em um ambiente rodoviário hostil em Boise State no fim de semana passado, mas este será um desafio diferente. A estrela do Novo México, Donovan Dent, tem média de 19,3 pontos e é um dos melhores guardas do país. Este jogo vai chegar ao limite, mas darei vantagem ao Novo México por causa da vantagem de jogar em casa. Escolha: Novo México -3

14:00 | Raposa, fuboTV (Experimente gratuitamente) – UConn deve se recuperar depois de perder para Villanova no início desta semana. O atacante Alex Karaban, estrela do UConn, errou os dois lances livres e seu time errou um, levando à derrota por 68-66. Georgetown tem sido um dos times mais surpreendentes do basquete universitário e está 3-1 no jogo do Big East. UConn cobre e vence na estrada. Previsão: Universidade de Connecticut -3,5

16h | ESPN, fuboTV (Experimente gratuitamente) – O Arkansas abriu o jogo da conferência com dois empates difíceis. Os Razorbacks enfrentaram o número 1 do Tennessee na estrada e o número 23, Ole Miss, em casa. Calipari não perdeu três jogos consecutivos da SEC desde a temporada 2020-21, quando era técnico do Kentucky. A Flórida vem de uma vitória emocionante sobre o número 1 do Tennessee no início desta semana. Esta parece ser a tempestade perfeita para o Arkansas causar uma reviravolta em casa. Previsão: Arkansas ML

18h | ESPN, fuboTV (Experimente gratuitamente) – O último time invicto do basquete universitário sofreu sua primeira derrota no início desta semana, quando o Tennessee perdeu para a Flórida. Os Voluntários abriram o jogo da SEC com uma vitória surpreendente sobre o Arkansas antes de cair para 14-1 no geral com a derrota para os Gators. Enquanto isso, o Texas está 0-2 na SEC, com derrotas para Texas A&M e Auburn. Mesmo em casa, esta é uma eliminatória difícil para os Longhorns, frente a uma equipa sedenta de vingar a primeira derrota. Previsão: Tennessee -5,5

