Escolhas e programação do basquete universitário: previsões para Purdue vs. Oregon e mais jogos do Top 25 no sábado

Dezenove dos times atualmente classificados na pesquisa Top 25 da Associated Press estarão em ação no sábado, quando uma agenda lotada de basquete universitário será o centro das atenções aqui em meados de janeiro. A diversão começa em Lexington quando o 8º colocado do Kentucky recebe o 4º colocado do Alabama em um confronto entre dois dos principais candidatos à vitória na SEC.

O Alabama vem de sua primeira derrota em conferência no início desta semana contra Ole Miss, enquanto o Kentucky venceu seus dois últimos jogos desde que perdeu para a Geórgia fora de casa. Auburn e Ole Miss continuam sendo os únicos times da SEC que ainda não perderam um jogo da conferência no fim de semana.

Mais tarde naquele dia, o número 9 do Kansas recebe o rival estadual Kansas State na CBS. Os Jayhawks venceram 18 vitórias consecutivas em Allen Fieldhouse contra os Wildcats e 27 de 28 em casa na série desde que o Big 8 se tornou o Big 12 na temporada 1996-97.

Em uma das partidas finais do dia, o 13º Oregon enfrentará o 17º Purdue. Os Boilermakers estão 6-1 no jogo Big Ten, enquanto Oregon não fica muito atrás na classificação com uma marca de 4-2. Purdue venceu seus últimos seis jogos desde a derrota para Auburn no mês passado.

Nº 17 Purdue em Nº 13 Oregon

15h, NBC – Purdue e Oregon passaram despercebidos no último mês. Os Boilermakers venceram seus últimos seis jogos no Big Ten desde que perderam a abertura da conferência para o Penn State, enquanto o Oregon venceu seus últimos três jogos desde a derrota para o Illinois em casa. O confronto de guardas será algo a ser observado, com Braden Smith, do Purdue, enfrentando Jackson Shelstad, do Oregon. Em caso de dúvida, o time da casa leva vantagem. Previsão: Oregon -2,5 – Salerno

Nº 21 do Mississippi e 15º estado do Mississippi

18h | ESPN2 – Ole Miss vem de uma das maiores vitórias da era Chris Beard. Os rebeldes venceram seu primeiro jogo fora de casa sobre um adversário entre os cinco primeiros e terão a chance de continuar a vitória marcante contra o estado do Mississippi. O estado do Mississippi vem de derrotas consecutivas contra Kentucky e Auburn. Espere que os Bulldogs vençam em casa o seu rival estadual. Previsão: Estado do Mississippi -3 – Salerno

Nº 4 Alabama em Nº 8 Kentucky

12h00 | ESPN – Se você gosta de ataque, este jogo é para você. O Alabama ocupa o primeiro lugar no país em pontuação ofensiva (89,5 pontos por jogo), enquanto o Kentucky não fica muito atrás, no terceiro lugar (88,7). Alabama vem de sua primeira derrota em conferência para Ole Miss, enquanto Kentucky vem de vitórias consecutivas nas eliminatórias sobre Mississippi State e Texas A&M. Alabama se recupera aqui com uma grande vitória fora de casa na Rupp Arena. Previsão: Alabama +2,5 – Cameron Salerno

Nº 1 Auburn na 23ª posição na Geórgia

13h00 | Rede SEC – Mesmo sem o astro Johni Broome na escalação, Auburn conseguiu uma grande vitória sobre o Mississippi State em casa. Este jogo será um desafio muito mais difícil para o time mais bem classificado do país, já que os Bulldogs buscam fazer sua primeira aparição no torneio da NCAA desde 2015. A Geórgia deve manter este jogo disputado para o calouro Asa Newell, mas os Tigers ainda devem sair com uma vitória. Previsão: Geórgia +6,5 – Salerno

Estado do Kansas classificado em 9º Kansas

13h00 | CBS, CBSSports.com, Aplicativo CBS Sports e Supremo+ com Showtime — Depois de uma derrota de 17 pontos para o estado de Iowa na quarta-feira, o Kansas volta para casa com alguma frustração para liberar. A última vez que os Jayhawks perderam um jogo (perderam em casa para West Virginia em 31 de dezembro), eles responderam derrotando o UCF por 99-48 em seu próximo jogo. O Kansas pode não vencer o Kansas State por 51, mas não deve ter problemas em gritar com os cambaleantes Wildcats. Espere que o Kansas se recupere com uma vitória oficial. Escolha: Kansas -16 – David Cobb

