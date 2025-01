Escolhas, probabilidades e campo do Farmers Insurance Open de 2025: previsões surpreendentes do modelo de golfe que ganhou 13 majors

Jason Day acumulou 13 vitórias na carreira no PGA Tour, incluindo terminar no topo da classificação no Farmers Insurance Open em 2015 e 2018. Day fará parte de um campo carregado do Farmers Insurance Open de 2025 e entrará em campo completo no evento desta semana. confiável depois de postar um resultado T-3 no The American Express. Day terminou T-7 ou melhor em duas de suas últimas quatro partidas no Farmers Insurance Open, perdendo totalmente o corte nas outras duas ocasiões. O 2025 Farmers Insurance Open começará no Torrey Pines Golf Course na quarta-feira, 22 de janeiro.

Day está listado como uma chance remota de 28-1 (arrisque $ 100 para ganhar $ 2.800) de acordo com as últimas probabilidades para o Farmers Insurance Open de 2025. Hideki Matsuyama e Ludvig Aberg são os co-favoritos de 10-1 no quadro de probabilidades da PGA, seguidos por Tony. Finau (20-1), Sungjae Im (20-1), Will Zalatoris (22-1) e Keegan Bradley. (22-1). O atual campeão Matthieu Pavon tem uma chance remota de 120-1 (arrisque $ 100 para ganhar $ 1.200) para repetir. Antes de garantir suas escolhas do Farmers Insurance Open de 2025, certifique-se de Veja previsões de golfe e classificações projetadas do modelo de computador testado na SportsLine.

O modelo proprietário da SportsLine, criado pelo profissional da DFS Mike McClure, está em alta desde o reinício do PGA Tour em junho de 2020. Na verdade, o modelo aumentou mais de US$ 9.500 em suas melhores apostas desde o reinício, alcançando torneio após torneio.

Este mesmo modelo também conquistou impressionantes 13 Majors no fim de semana, incluindo o Masters de 2024, seu terceiro Masters consecutivo e o PGA Championship e o US Open do ano passado. Qualquer pessoa que tenha seguido suas seleções de apostas esportivas poderá ter visto retornos massivos em aplicativos de apostas como FanDuel, DraftKings e Fanatics.

Agora que o campo 2025 Farmers Insurance está garantido, a SportsLine simulou o torneio 10.000 vezes e os resultados foram surpreendentes. Acesse SportsLine agora para ver a classificação projetada.

Previsões abertas do seguro agrícola para 2025

Uma grande surpresa que a modelo aguarda no Farmers Insurance Open 2025: Ludvig Aberg, número 6 do mundo e um dos co-favoritos, não consegue terminar no topo do ranking. Aberg está saindo de um impressionante T-5 no The Sentry no início deste mês, mas está pronto para fazer sua segunda largada em Torrey Pines esta semana.

Além disso, o jovem de 25 anos entra no evento desta semana classificado em 172º lugar em Precisão de Condução (51,67%) e 192º em Condução Total (321). Aberg também foi inconsistente com seus ferros na temporada passada, ficando em 73º lugar nos greens em porcentagem regulamentar (68,15%), o que não é um bom presságio em um campo como Torrey Pines. Ele não é uma escolha forte para ganhar tudo e há valores muito melhores no campo 2025 Farmers Insurance Open. Veja quem mais vai desaparecer aqui.

Outra surpresa: Max Greyserman, com uma chance remota de 25-1, faz uma boa corrida pelo título. Ele tem uma chance muito maior de ganhar tudo do que suas probabilidades sugerem, o que o torna um alvo para quem procura um grande pagamento.

Greyserman está saindo de uma apresentação no T-7 no The American Express e tem todas as ferramentas necessárias para estar no mix novamente esta semana em Torrey Pines. O jovem de 29 anos ocupa atualmente o nono lugar na média de birdie (6,25), o 11º na média de putting (1,632) e o 13º nos greens em percentagem regulamentar (81,25%). Ele também ocupa o nono lugar em Strokes Gained: Total (1.770) e 13º em Strokes Gained: Approach to Green (1.110). Essas estatísticas impressionantes, além de suas altas probabilidades, fazem dele uma escolha de grande valor para suas apostas no Farmers Insurance Open de 2025. Veja quem mais escolher aqui.

Como fazer escolhas abertas de seguros agrícolas para 2025

O modelo também aponta para três outros jogadores de golfe com probabilidades de 25-1 ou melhores que terão uma boa campanha pelo título. Qualquer pessoa que apoie essas apostas arriscadas poderá obter grande sucesso. Você só pode ver as seleções de modelos aqui..

Quem vencerá o Farmers Insurance Open de 2025 e quais chances irão chocar o mundo do golfe? Confira as probabilidades do Farmers Insurance Open para 2025 abaixo e depois visite SportsLine para ver a classificação projetadatudo do modelo que alcançou 13 majors de golfe, incluindo os últimos três Masters e três majors em 2024.

Probabilidades abertas do Farmers Insurance em 2025, favoritos

Obtenha escolhas completas do Farmers Insurance Open para 2025, melhores apostas e previsões aqui.

Ludwig Aberg +1000

Hideki Matsuyama +1000

Tony Debates +2000

Sungjae eu tenho +2000

Keegan Bradley +2200

Will Zalatoris +2200

Max Greyserman +2500

Dia de Jasão +2800

Sahith Theegala +3000

Maverick McNealy +3000

Shane Lowry +3500

Taylor Pendrith +3500

Kurt Kitayama +3500

Max Homa +3500

Lucas Clanton +4500

Akshay Bhatia +4500

Sim, Woo Kim +4500

Aaron Rai +5500

Ben Griffin +5500

JJ Spaun +5500

Beau Hossler +5500

Salão Harry +6000

Mark Hubbard +6000

Tomás Detry +6500

Stephan Jaeger +6500

Michael Thorbjornsen +7000

Daniel Berger +7000

Justin Rosa +7000

Mac Meissner +7500

Niklas Norgaard +7500

Doug Pino +7500

Austin Eckroot +7500

Charley Hoffman +8000

Patrick Fishburn +8000

Patrick Rodgers +8000

Jonathan Vegas +8000

Matt Wallace +9000

Eric Cole +9000

Samuel Stevens +10000

Jackson Koivun +10000

Kevin Yu +10000

Harris Inglês +10000

Michael Kim +10000

Gary Woodland +10000

Alex Smalley +10000

Taylor Moore +11000

Justino Inferior +11000

Rico Hoey +11000

Joe Highsmith +11000

Lee Hodges +12000

José Bramlett +12000

Matthieu Pavón +12000

Triston Lawrence +12000

Andrés Novak +15000

Kevin Roy +15000

Frankie Capán +15000

Jovem Carson +15.000

Victor Perez +15000

Henrik Norlander +15000