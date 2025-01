Escudo classificado introduzido para proteger sua classificação.

#VALORANT NOTAS DO PATCH 10.01 Adicionados Escudos de Classificação ao Competitivo▪️ Você recebe dois Escudos de Classificação enquanto estiver no Nível 1 (Prata 1, Ouro 1, Platina 1) de todas as classificações, exceto Radiante: Quando você perde um jogo com 0 RR, um escudo é consumido . deixando você com um escudo restante-… pic.twitter.com/mHWaYBMYgC

– Notícias Valorant (@ValorINTEL) 21 de janeiro de 2025