Espanyol vs. Real Madrid Alineps, Broadcast Live: onde assistir à liga online, canal de TV, chances, escolha

O Real Madrid visitará Espanyol no sábado para um jogo da liga -chave com a equipe Carlo Ancelotti, que atualmente lidera a mesa espanhola com uma vantagem de quatro pontos sobre o Atlético de Madri, enquanto o FC Barcelona está atualmente em terceiro, sete pontos atrás dos líderes. O Real Madrid precisa vencer o jogo contra o Espanyol para que eles possam se concentrar no playoff da UEFA Champions League no final deste mês, como O lado de Ancelotti enfrentará o Manchester City Para acessar o 16. É isso que você precisa saber:

Como olhar e provavelmente

Data : Sábado, 1 de fevereiro | Tempo 15h

: Sábado, 1 de fevereiro | 15h Localização : RCDE Stadium – Barcelona, ​​Espanha

: RCDE Stadium – Barcelona, ​​Espanha Transmissão ao vivo: ESPN+

ESPN+ Ímpar: Espanyol +900; Desenhe +425; Real Madrid -340

Notícias da equipe

Espanyol: A equipe local terá que lidar com os ferimentos de Salvi Sánchez e José Graga, enquanto Brian Olivan também deve estar ausente depois de sofrer uma lesão na última partida da liga contra Sevilha.

Potencial Espanyol Xi: Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Carreras, Kral, Lozano, Tejero; Poado, Fernandez.

Real Madrid: Além das lesões a longo prazo de Dani Carvajal e Eder Militao, a equipe visitante terá Vinicius Jr. na linha de ataque enquanto joga com Rodrygo e o estrela francês Kylian Mbappe.

Potencial do Real Madrid Xi: Courtois; Vázquez, Sigio, Rudigger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Viniicus.

Previsão

Deve ser uma vitória silenciosa e silenciosa para o Real Madrid, que quer continuar sua carreira para ganhar o título. Escolher: Real Madrid 2, Espanyol 0.