Especialista revela que Cole Palmer, craque do Chelsea, o lembra Lionel Messi

Palmer foi uma das melhores contratações do Chelsea.

Joe Cole comparou Cole Palmer a Lionel Messi depois de marcar o primeiro gol do Chelsea contra o Bournemouth na terça-feira. Ele ajudou Palmer a igualar o gol de Eden Hazard.

Palmer marcou um gol maravilhoso aos 12 minutos para dar ao Chelsea a vantagem em Stamford Bridge na noite de terça-feira. Assim, ele se tornou o primeiro jogador dos Blues a contribuir diretamente para pelo menos 20 gols em temporadas consecutivas da Premier League desde Eden Hazard (2013-14 e 2014-15).

Palmer também foi o segundo maior artilheiro da Premier League na temporada passada, que foi sua campanha inicial com os londrinos do oeste, já que o atacante rapidamente se tornou uma contratação instantânea para os Blues.

Como o desempenho de Palmer recebeu muitos elogios, seu desempenho em campo fez com que ele fosse comparado a muitos jogadores importantes. Mas desta vez o internacional inglês foi comparado a Lionel Messi.

Cole, um ícone do Chelsea e comentarista da TNT Sports, disse sobre Palmer antes do intervalo:

“Ele me lembra o Messi… não gostaria de pressioná-lo!”

Quando o Chelsea pagou £ 42,5 milhões para contratar Palmer do Manchester City no verão de 2023, muitas pessoas ficaram chocadas, mas agora ele faz essa taxa parecer uma pechincha. O jogador de 22 anos marcou 40 gols em todas as competições na temporada passada e tem 14 gols e quatro assistências na Premier League até o momento neste ano.

Sua contratação recebeu críticas mistas, mas não demorou para mostrar seu calibre na temporada passada e o atacante agora é visto como uma das grandes estrelas dos Blues sob o comando do novo técnico Enzo Maresca.

Palmer disputou 41 partidas pelo City, mas só conseguiu marcar seis gols e dar duas assistências. No entanto, apenas 13 dessas largadas foram na posição inicial.

O Chelsea de Palmer jogará seu próximo jogo da Premier League contra o humilde Wolves na segunda-feira, 20 de janeiro, após o jogo com o Bournemouth.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.