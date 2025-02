Espera -se que os Steelers permitam o iniciante ofensivo por um longo tempo para provar a agência gratuita, por relatório

Embora eles não saibam Quem será seu marechal de campo Em 2025, o Pittsburgh Steelers aparentemente tomou uma decisão da lista com a agência gratuita. Não se espera que a equipe assine o ataque ofensivo Dan Moore Jr., De acordo com Pittsburgh Post-Gazette. Uma seleção da quarta rodada de 2021, Moore começou em cada um de seus 66 jogos sazonais regulares. Ele também possui três aberturas adicionais na pós -temporada para seu crédito.

Como novato, Moore era uma manchete imediata no tackle esquerdo para o Steelers e teve a tarefa de proteger o lado cego de Ben Roethlisberger durante a última temporada do veterano e o de Kenny Pickett durante a campanha de estreante do sinal do sinal.

“Ele definitivamente pulou rapidamente, mas agradecido por isso porque sinto que ele me deu muita experiência”, disse Moore à CBS Sports durante o campo de treinamento de Pittsburgh 2023. “Ele me ensinou a ser um profissional muito cedo em minha carreira. Tentando aceitar isso e usá -lo para minha vantagem”.

No entanto, ser um iniciador imediato veio com alguns desafios. Moore não tinha o luxo de ver um veterano antes de ter a oportunidade de brilhar. Em vez disso, Moore foi emparelhado contra Trey Hendrickson, um dos NFL Premier Pass corredores: durante seu terceiro jogo da temporada regular.

Moore levou o desafio da frente. Ele melhorou durante sua temporada de estreia e ajudou Roethlisberger a iniciar todos os jogos durante sua última temporada. Moore e o resto da linha também levaram o caminho para o novato Naje Harris estabelecer a única temporada da franquia.

Em 2022, Moore começou em cada jogo da temporada regular pelo segundo ano consecutivo para o Steelers. Ele fez isso novamente em 2024, depois de fazer 16 aberturas durante a temporada de 2023. Ele também ajudou o Steelers a chegar aos playoffs três dos últimos quatro anos, incluindo a última temporada.

Apesar de sua estabilidade e durabilidade, Moore aparentemente foi considerado dispensável pelos Steelers, que recrutaram um jogador em sua posição na primeira rodada em cada uma das duas últimas NFL senhoras. No entanto, Moore continuou a começar com esse período, desde a primeira rodada de 2023 Broderick Jones, foi estacionada no tackle certo e a primeira rodada de 2024, Troy Fautanu, perdeu toda a temporada de estreia com uma lesão.

Mesmo apenas 26 anos, Moore deve ter um mercado bastante robusto quando a agência gratuita começar. Uma equipe que pode estar interessada em seus serviços é o campeão de defesa de três tempos do AFC Kansas City Chiefs, que lutou para proteger Patrick Mahomes durante sua perda contra os Eagles em Super Bowl LIX.

Juntamente com Moore, o Steelers não assinará o guarda ofensivo James Daniels novamente, uma aquisição de 2022 agentes livres que começaram quatro jogos no ano passado antes de sofrer uma lesão de Aquiles que termina a temporada. Os Steelers concedem o corredor Jaylen Warren, que forjou um papel na ofensiva de Pittsburgh nos últimos três anos depois de não ser recrutado em 2022. Warren teve uma média de 836 jardas de uso múltiplo por temporada em Pittsburgh, enquanto calculava a média de 4,8 jardas sólidas de 4,8 jardas por transporte.