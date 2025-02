"Espere até os mestres": BCCI dá a Gautam Gambhir, a mão livre de Ajit Agarkar para decidir Virat Kohli, Rohit Sharma Future – Relatório

Segundo o relatório, o próximo mês pode decidir muito bem que o capitão da equipe indiana Krykieta e a carreira internacional de Virata Kohli. A Índia joga na Inglaterra em três ODI, a partir de quinta -feira, e depois o troféu do Masters, que começa em 19 de fevereiro. A dupla foi sujeita a análises sérias após o show do Flop com um bastão durante a Índia perdida com a Austrália no troféu de Border-Gavascar contra a Austrália. Enquanto Rohit marcou apenas 31 corridas em três partidas, Kohli conseguiu apenas 190 engrenagens em nove pousadas, atingindo a idade solitária em nove rodadas. Rohit deixou o primeiro teste por causa do nascimento de seu segundo Chile, depois desistiu da decisão -Fazer da série em Sydney.

De acordo com o relatório em Dainik JagranO BCCI deu aos seletores Gautam Gambhir e BCCI liderados por Ajit Agarkar Free Banda para pedir a melhoria da equipe indiana de Krykieta.

“É hora de avançar. Você já viu uma apresentação no Border Gavaskar Trophy? O desempenho deles no troféu de Ranii? As duas séries seguintes serão cruciais ”, uma fonte foi citada no relatório quando ele diz

Até Kohli deve estar sob pressão. Ele também enfrenta o teste de ácido durante o próximo mês, que inclui o troféu dos mestres.

O relatório acrescentou que o futuro de Kohla na equipe de teste está pronto para debater. Como Rohit, se Kohli não aumentar seu jogo, o treinador principal Gautam Gambhir e o presidente dos seletores, Ajit Agarkar, terão uma ótima ligação.

Isso pode até significar que Kohli não pode ser considerado a próxima tarefa de teste na Índia, uma rota de cinco lances pela Inglaterra para o indiano da Premier League (IPL).

Rohit e Kohli jogaram em suas equipes em seus times Ranji Trophy durante a última fase da cena do grupo.

Enquanto Rohit registrou os resultados de 3 e 28 durante a derrota do choque de Jammu e Caxemira, Kohli atingiu apenas uma vez durante uma grande vitória em Delhi no trilho. Kohli foi limpo, jogado pelo marcapasso Himanshu Sangwan por seis pontos.

Se Rohit e Kohli não viajarem para a Inglaterra, a Índia realizará uma série de testes sob o novo capitão. Jasprit Bumrah é um candidato líder, mas sua eficiência seria crucial.