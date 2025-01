Essas estatísticas PROVAM que o grande homem dos Grizzlies, Zach Edey, é o novato do ano | O grande número

No episódio desta semana de O grande número, Tom Haberstroh e Dan Devine mergulham em uma temporada de estreia estelar para o grande homem do Memphis Grizzlies, Zach Edey. Eles ajudam a entender por que Edey lidera a discussão sobre o Estreante do Ano da NBA.

Eles cobrem como Edey superou as expectativas e causou um impacto eficiente em Memphis este ano. Especificamente, eles discutem o impacto de Edey como rebote ofensivo e como os Grizzlies atualmente estão no topo de múltiplas estatísticas de eficiência na NBA.

(14:30) O grande número: 15

(12:24) Pequeno número 1: 40%

(19:23) Pequeno Número 2: +23,59

(25:51) Pequeno número 3: 18,3%

(33:51) Número pequeno 4:1

(44:28) Mais/Menos

