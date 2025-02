"Esses caras são assim …": Uma ótima declaração de Gautam Gambhira sobre Rohit Sharma, Virat Kohli antes do Troféu dos Campeões 2025

No sábado, o técnico da Índia, Gautam Gambhir, disse que Virat Kohli e Rohit Sharma teriam “enormes papéis” para jogar no time no próximo mestre troféu e disse que as estrelas do piscando adicionam “tantos valores” ao críquete nacional. Recentemente, a pequena forma de Kohla e Rohit alimentou especulações sobre seu futuro. “Eu acho que Rohit e Virat agregam um valor de guarda -roupa tão grande. Eles também agregam um valor tão alto ao críquete indiano. Eles devem desempenhar um papel enorme (no troféu Masters) – disse Gambhir durante o BCCI Awards anual.

“Eu também disse isso antes, esses caras estão com tanta fome que querem brincar no país. Eles têm uma paixão por brincar no país e entregar o país – acrescentou.

Gambhir disse que a equipe não pode relaxar nem por um momento nos campeões dos troféus, porque eles têm apenas três partidas da liga, em comparação com as 50ª Copas do Mundo.

“O Trophy Champions é um desafio completamente diferente em comparação com as 50 copas do mundo, porque literalmente todo jogo é uma marca, para que você não possa parar em nenhum lugar deste torneio.

“Então, espero que comecemos muito bem, porque, em última análise, se você quiser vencer a competição, precisa vencer cinco jogos”, disse ele.

Gambhir também jogou barulho em torno da partida Índia vs Paquistão, que deve ser jogado em Dubai em 23 de fevereiro.

“Ouça, não vamos ao Masters, pensando que 23 é o jogo mais importante para nós. Eu acho que cinco jogos, todos os jogos são importantes. A missão de ir para Dubai é obter um troféu de mestres, não apenas vencendo um jogo específico.

“Mas sim, se for um jogo enquanto vence o Trophy Masters, tentaremos tratá -lo o mais sério possível.

“E, mais importante, acho que quando dois países, Índia e Paquistão jogam um contra o outro, é claro que as emoções são realmente altas, mas, finalmente, a competição permanece a mesma”. A ex -abertura da Índia foi aclamada como o capitão Suryakumar Yadav por infusões de vida nova à composição indiana T20I depois de se aposentar Kohla e Rohit.

“Eu e Surya estávamos do mesmo lado quando estamos falando de altruísmo e destemor. Mas sim, queremos ser mais inteligentes, porque nos desenvolveremos como uma banda T20, e espero que em todos os outros formatos.

“No entanto, acho que os caras eram absolutamente fenomenais. Eles têm habilidades, têm um temperamento, todas as habilidades. E o que eles fizeram nos últimos seis meses, acho incrível – ele acrescentou.

Gambhir descreveu em detalhes o ethos de trabalho para a Índia nos internacionais T20.

“Acho que a base dessa banda T20 foi baseada em duas regras. Isso é altruísmo e destemor. Eu acho que é algo que queremos criar neste guarda -roupa, e esses meninos responderam muito, muito bem – ele acrescentou.