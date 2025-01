Esses wide receivers veteranos da NFL tiveram temporadas de futebol fantástico – isso continuará em 2025?

Nem sempre é divertido jogar futebol fantástico como um atuário, sendo sensível às curvas do envelhecimento e disposto a deixar de ser um jogador antes de seus oponentes.

Mas provavelmente está correto.

A temporada de 2024 não foi boa para recebedores de trinta e poucos anos. Para a configuração deste artigo, analisei todos os recebedores com 29 anos ou mais que se inscreveram há um ano (essa faixa etária foi escolhida como sendo os 30 e poucos anos para a temporada atual) e registrei seus resultados. Eu sabia que os veteranos não tiveram um bom ano, mas a verdade é que foi ainda pior do que eu esperava.

Havia 12 jogadores neste grupo que tinham As 50 melhores temporadas de fantasia em sua posição. (Semanas 1 a 17, PPR de meio ponto) em 2023. Dessas dezenas, 11 deles registraram resultados piores em 2024e o único movimento positivo foi inconsequente (Cooper Kupp subiu do WR39 para o WR36).

As lesões, é claro, foram uma grande parte disso. E alguns desses jogadores ainda tiveram temporadas úteis de fantasia. Não acho que alguém tenha se arrependido de ter escolhido Mike Evans. Adam Thielen foi útil no final do ano enquanto se recuperava e seu jovem quarterback melhorava muito.

Mas, na maior parte, a jogada em 2024 foi um desaparecimento geral dos recebedores veteranos. Que dor é envelhecer.

Vamos dar uma olhada rápida nesta lista e tentar descobrir o que diabos aconteceu.

Tyreek Hill (WR2 em 2023, WR20 em 2024)

Hill foi a surpresa número um deste grupo, pois não perdeu nenhum jogo em 2024 e foi eletrizante na última temporada (119-1.799-13). Hill jogou com algumas dores, é claro, mas foi a temporada de Tua Tagovailoa que arruinou em grande parte o jogo de passes do Miami. Tagovailoa perdeu seis jogos completos e após seu retorno o ataque relutou em fazer passes profundos e desenvolver passes longos.

Estou surpreso que depois da semana 1, Hill ele não teve recepção a mais de 30 metros. Seu YPC caiu para 11,8, sua marca mais baixa desde sua temporada de estreia em 2016.

Pensando no futuro: Hill sempre teve uma visão diferente do mundo: às vezes ele fala sobre como não está longe da aposentadoria, às vezes insinua que poderia gostar de uma troca. Precisamos de um Hill feliz e engajado para obter os melhores resultados de fantasia. Talvez seja narrativa demais, mas preciso de um fluxo de notícias positivas de Hill antes de ser tentado pelo ADP de 2025, sabendo perfeitamente que sua taxa de recrutamento será mais barata do que tem sido há muito tempo.

Mike Evans (WR4 em 2023, WR11 em 2024)

Evans foi o único jogador deste grupo a envelhecer graciosamente, postando uma temporada notavelmente semelhante a tudo o que fez desde 2019. Suas jardas por alvo permaneceram praticamente inalteradas ao longo de cinco anos, e perder três jogos não foi o fim do mundo. .

Pensando no futuro: Veteranos chatos provavelmente são alvos melhores em outros esportes de fantasia, mas se há um recebedor de 30 e poucos anos que provavelmente irei almejar na próxima temporada de draft, é Evans. Baker Mayfield reconstruiu sua carreira e Evans será o alfa desta equipe, independentemente de como será a sala do WR no próximo ano (Chris Godwin é um agente livre).

Keenan Allen (WR8 em 2023, WR33 em 2024)

Allen mudou de time e foi para uma cidade onde não era o alvo automático todas as semanas. Caleb Williams teve um ano de estreia muito irregular, embora muito disso tenha sido devido à infra-estrutura quebrada ao seu redor. Sete touchdowns aplicaram algum desodorante, mas as jardas de Allen por alvo caíram para um novo mínimo.

Pensando no futuro: Allen nunca foi um espaçador de elite em seu auge, então é improvável que ele seja um alvo proativo até a temporada de 32 anos, não importa onde o agente livre assine.

Stefon Diggs (WR11 em 2023, WR63 em 2024)

Diggs foi útil, mas raramente ótimo, em oito jogos e acabou sendo nocauteado por uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Enquanto isso, Nico Collins (apesar dos próprios ferimentos) tornou-se um superstar de pleno direito. Acho que o Bills ganhou oficialmente a separação do Diggs: Josh Allen teve uma temporada de MVP (ou perto disso) sem Diggs.

Pensando no futuro: Diggs está caminhando para a agência gratuita, mas a menos que ele chegue a uma configuração perfeita, é difícil ver muito espaço para melhorias. Você só pode elaborá-lo como uma peça profunda, se for o caso.

Davante Adams (WR13 em 2023, WR16 em 2024)

Adams ficou infeliz durante uma breve passagem por Las Vegas (três jogos) e acabou desembarcando em Nova York e se reunindo com Aaron Rodgers. Adams era na verdade um pouco mais eficiente com os Raidersmas Rodgers salpicou Adams com uma alta taxa de alvos e manteve o valor da fantasia do recebedor à tona.

Pensando no futuro: Não que eu esteja entusiasmado com a permanência de Rodgers na NFL, mas se ele estiver ligado a Adams, tentarei manter a mente aberta sobre o veterano recebedor. Com a maioria das outras configurações, seguirei em frente.

Amari Cooper (WR14 em 2023, WR59 em 2024)

Uma troca no meio da temporada não impediu Cooper em 2018, então pensei que a troca no meio da temporada para Buffalo poderia encorajá-lo. No geral, ele tem sido um fracasso, com apenas 37,1 jardas por jogo e uma tonelada de semanas de fantasia inúteis.

Pensando no futuro: Cooper é outro wide receiver que nunca foi um espaçador de elite, mesmo em seus melhores dias, então você se preocupa que seu talento possa se desgastar rapidamente à medida que olhamos para sua temporada de 31 anos. Ele também é outro jogador nesta lista que atinge a agência gratuita.

Adam Thielen (WR19 em 2023, WR54 em 2024)

Curiosamente, Thielen é um ponto a favor dos veterinários experientes, pois foi fantástico. nos seis jogos depois do Dia de Ação de Graças (37-449-4). A melhora de Bryce Young é uma das histórias mais positivas do ano.

Pensando no futuro: Thielen provavelmente será um bom treinador algum dia e pode ainda ter alguma utilidade na NFL. Mas não quero usar uma escolha de draft em um recebedor de 35 anos, independentemente de suas habilidades internas. Talvez seja novamente uma renúncia de curto prazo.

Calvin Ridley (WR24 em 2023, WR29 em 2024)

Se você pudesse listar Ridley como um WR3 em expansão e queda, ele provavelmente correspondeu às expectativas. Seu ADP geral foi ligeiramente inferior ao final; Resumindo, você obteve um lucro modesto aqui, apesar da pequena queda na classificação.

Pensando no futuro: Eu estaria aberto a esboçar Ridley como uma peça de profundidade pouco atraente se o mercado permitir, mas não me sinto confortável em designá-lo onde ele precisa ser titular do Dia de Abertura.

DeAndre Hopkins (WR26 em 2023, WR45 em 2024)

Uma melhor taxa de touchdown ajudou depois de ingressar no Chiefs, mas suas estatísticas de eficiência eram relativamente semelhantes. A única temporada de vitórias que ele deu aos treinadores de fantasia nos últimos quatro anos foi em 2023.

Pensando no futuro: Peak Hopkins conseguiu ganhar sacks contestados de forma consistente, um perfil que provavelmente não envelhece bem. Se sua atuação não se destacou em Kansas City, onde agora ele é uma reflexão tardia, onde ele se destacará? Estou fora de Hopkins.

Tyler Lockett (WR34 em 2203, WR66 em 2024)

Brandin Cooks (WR421 em 2023, WR95 em 2024)

Juntei esses caras porque provavelmente é um simples caso de envelhecimento fora da relevância da fantasia. Lockett foi um valor de fantasia confiável por 5 ou 6 temporadas e, embora Cooks nunca tenha sido uma estrela, ele foi discretamente útil enquanto viajava pelo país (cinco times da NFL).

Pensando no futuro: Lembre-se dos bons momentos, mas permaneça impassível à mesa.

Cooper Kupp (WR39 em 2023, WR36 em 2024)

Pelo terceiro ano consecutivo, Kupp perdeu um grande número de jogos, totalizando 18 DNPs em três temporadas. Sua taxa de sucesso caiu nos últimos dois anos e suas jardas por alvo atingiram um novo mínimo em 2024.

Pensando no futuro: O auge de Kupp foi mágico – ele foi provavelmente o melhor jogador da liga em 2021. Mas ele é um jogador idoso vinculado a um quarterback idoso e, obviamente, o jogo de passes do LAR agora passa por Puka Nacua. Suspeito que o mercado lançará um ADP tentador sobre Kupp no ​​próximo verão, mas ainda estou disposto a olhar para o outro lado.

Um aviso sobre tudo isso à medida que fechamos as portas: estamos cuspindo aqui. A temporada de fantasia de 2025 ainda está muito distante. Faremos muitas análises de estatísticas e jogos durante a entressafra. As equipes da NFL farão o que fazem: adicionar e remover jogadores, fazer negociações, recrutar estudantes universitários, reformular a equipe técnica. Este é apenas um passo de uma longa jornada de fantasia rumo a 2025. Vamos aproveitar e continuar essa jornada, confiando que o destino cuidará de si mesmo.