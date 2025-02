"Esta é uma aura": Kevin Pietersen, surpreso com a reação da banda da Inglaterra ao incidente de Rohit Sharma

“Culture Supergivid” no críquete indiano vê o teste e Szyper Odi Rohit Sharma sentado no pedestal mais alto, ao lado do “rei” de Virat Kohla. Muitas vezes, as guerras de mídia social entre os fãs de Kohla e Rohit mantêm o envolvimento dos amantes de críquete. Embora a dupla pareça se aproximar do pico de sua carreira, ainda não há imersão em seus fãs. O ex -Krykista Inglaterra Kevin Pietersen, que estava em Nagpur no primeiro ODI entre Rohit e Jos Buttler Bands, resumiu o “Aura” Rohit depois que ele testemunhou a reação da equipe da Inglaterra ao incidente.

No bate -papo após a partida, Pietersen enfatizou o tipo de atenção e o respeito pelos comandos de Rohit, não apenas dos fãs da Team India, mas também dos adversários. Ao dizer ao incidente, Pietersen revelou que os fãs rugiram quando Rohit deixou o guarda -roupa, até forçando a equipe da Inglaterra a se levantar e chamar a atenção.

“Para ser sincero, isso é inacreditável. Rohit Sharma deixa o guarda -roupa e a multidão é absolutamente mental. É incrível o quão grandes são esses caras. É por isso que ele enfatizou novamente; Aproveite essas estrelas quando estiverem próximas. Veja as emoções ao redor do estádio, quando um cara como Rohit Sharma sai dessas etapas “, disse Pietersen, as emissoras de Nagpur.

“Posso te dizer uma coisa. Quando Rohit Sharma caiu, tivemos uma visualização de guarda -roupa na Inglaterra. Quando toda a multidão se aproximou, toda a equipe da Inglaterra começou a encará -lo. Isso é intimidador, é uma aura e criou algo que ele criou;

Rohit admite estrelas de ordem média da Índia

Rohit ficou muito satisfeito com a maneira como a Índia jogou no primeiro ODI, proporcionando uma vitória de 4-Bram. Axar Patel, Shubman Gill e Shreyas Iyer foram as estrelas da partida para os anfitriões.

“Muito feliz porque sabíamos que chegamos a esse formato depois de muito tempo. Queríamos reagrupar rapidamente e entender o que fazer. Eles não começaram bem com seus abridores exercendo pressão sobre nós, mas a maneira como retornamos foi um formato um pouco mais longo, no qual você tem tempo quando tudo começa com você, não significa que ele sairá. Para nos continuar, levamos os portões em um momento importante, a energia em campo também foi brilhante – disse Rohit após a partida.

Rohit também acrescentou que Axar e Shubman brilharam quando precisavam mais de parceria.

“(Axar no número 5) queremos a esquerda no meio, é fácil. Sabemos que eles têm vários spinners que pretendem entrar na esquerda nos últimos anos que o vimos hoje.