Estado de Michigan vs. Previsão de Rutgers, escolha, propagação, probabilidades, onde assistir, canal de TV, transmissão ao vivo

O 8º estado de Michigan colocará em risco sua seqüência de 11 vitórias consecutivas no sábado, quando enfrentará um time Rutgers extremamente talentoso em uma batalha Big Ten no Madison Square Garden. A ascensão dos Spartans remonta à derrota em 26 de novembro para o Memphis e ajudou o clube do técnico Tom Izzo a subir da pré-temporada para o Top 10.

Mas se a segunda maior sequência de vitórias do país sobreviver mais um dia, Michigan State (16-2, 7-0 Big Ten) terá que segurar uma equipe Rutgers liderada por duas escolhas projetadas na loteria do draft da NBA. Os calouros cinco estrelas Bailey e Dylan Harper têm sido tão bons quanto anunciado, embora isso não tenha necessariamente se traduzido em sucesso da equipe dos Scarlet Knights (10-9, 3-5).

Se Rutgers quiser se reunir e pressionar pela consideração do torneio da NCAA, isso precisa começar agora. Mesmo o Torneio Big Ten não é garantia para os Cavaleiros Escarlates, já que apenas os 15 melhores times da liga de 18 times serão convidados a Indianápolis para o evento. Rutgers mostrou sinais de melhora na semana passada com vitórias sobre UCLA e Nebraska. No entanto, uma derrota por 80-72 em Penn State na segunda-feira roubou qualquer impulso aos Scarlet Knights.

Bracketologia: Big 12 faz movimento, junta Big Ten com oito equipes atrás das 13 da SEC em um campo projetado de 68 Palma Jerry

O início perfeito do Michigan State para o jogo da liga foi alimentado pela profundidade e pelo peso. Os Spartans são um dos piores times de arremesso de 3 pontos do país, mas são um excelente time de rebotes, fazendo 19,1 lances livres por jogo.

Como assistir Michigan State vs. Rutgers ao vivo

Data: Sábado, 25 de janeiro | Tempo: 13h30

Localização: Madison Square Garden – Nova York

TV: CBS | Transmissão ao vivo: Cbssports.com, Aplicativo CBS Sports (Livre)

Comunicar Paramount+ com Showtime (Experimente gratuitamente)

Estado de Michigan vs. Previsão Rutgers, seleções

Todas as probabilidades através do consenso Sportsline

Michigan State vem de duas vitórias apertadas em casa e agora deve pegar a estrada para enfrentar um talentoso time Rutgers no Madison Square Garden. Os Spartans jogam um estilo orientado para os 2 pontos que vai contra as normas modernas do jogo. Isso deve permitir que os Cavaleiros Escarlates permaneçam dentro da distância de ataque e dentro desta propagação. Rutgers não é polido, mas raramente é explorado. Escolha: Rutgers +6

Quem vencerá e cobrirá todos os jogos de basquete universitário? Visite Sportsline para escolher o modelo que simula cada jogo 10.000 vezes e aumentou mais de US$ 1.200 para jogadores de US$ 100 em suas escolhas de spread mais bem cotadas nos últimos seis anos.