Estado de Ohio x Notre Dame: comparação das escalações de todos os tempos da NFL de cada escola

É justo que as primeiras 12 equipas futebol universitário Os playoffs contarão com dois dos programas mais históricos do país: Ohio State e Notre Dame. Os Buckeyes buscam seu primeiro título nacional desde 2014 e o terceiro neste século. Os Fighting Irish esperam conquistar o 12º título nacional e o primeiro desde 1988.

Não deve ser surpresa que ambas as escolas tenham apresentado um número considerável de jogadores que tiveram um sucesso significativo no NFL. Notre Dame NFL A apresentação inclui o primeiro trigêmeo da história. Super Bowl MVP (Joe Montana) e o primeiro jogador de defesa a vencer o MVP da liga (Alan Page em 1971). A lista dos Buckeyes apresenta um recente vencedor do prêmio de Jogador Defensivo do Ano (Nick Bosa). No ataque, é difícil superar o que o estado de Ohio produziu quando se trata de recebedores.

Com as duas escolas se enfrentando na noite de segunda-feira, aqui está uma olhada na história de cada equipe. NFL listas e qual escola está no topo.

O único critério para fazer esta lista foi que cada jogador tivesse que desempenhar uma parte considerável de sua carreira no Super Bowl era.

** – Indica um membro do Hall da Fama do Futebol Profissional

Lista de todos os tempos da NFL do estado de Ohio

QB – CJ Stroud (texanos, 2023 até o presente)

RB – Eddie George (Oilers/Titans 1996-23; Cowboys, 2024)

RB – Ezekiel Elliott (Cowboys, 2016-22, 2024; Patriots, 2023)

WR – Cris Carter (Águias, 1987-89; Vikings, 1990-01; Golfinhos, 2002)**

WR – Paul Warfield (Browns, 1964-69, 1976-77; Dolphins, 1970-74)**

WR – Terry McLaurin (Comandantes, 2019 até o presente)

TE – Keith Byars (Eagles, 1986-92; Dolphins, 1993-96; Patriots, 1996-97; Jets, 1998)

LT – Orlando Pace (Rams, 1997-08; Bears, 2009)**

LG – Jim Parker (Potros, 1957-67) **

C-Nick Mangold (jatos, 2006-2016)

RG – LeCharles Bentley (Santos, 2002-05)

RT: Korey Stringer (Vikings, 1995-00)

Joe Burrow também jogou pelo Ohio State, mas a LSU o “reclamou” depois de levar os Tigers ao título nacional em 2019. Carter, Warfield e McLaurin venceram um campo competitivo como recebedor que incluía Terry Glenn e Joey Galloway. Catcher era a maior lacuna em talento posicional entre as duas escalações.

George, vencedor do Troféu Heisman em 1995, correu para 207 jardas e dois touchdowns na vitória do estado de Ohio por 45-26 sobre Notre Dame, o primeiro encontro entre as duas escolas desde 1936. Elliott correu para 149 jardas e quatro touchdowns no Fiesta Bowl do estado de Ohio vitória. sobre Notre Dame no final da temporada de 2015.

Bentley foi incluído apesar de jogar apenas quatro NFL temporadas. Ele terminou em terceiro lugar no prêmio de Estreante Ofensivo do Ano e fez dois Pro Bowls antes de uma lesão encerrar prematuramente sua carreira.

DE – Nick Bosa (49ers, 2019-presente)

Gerente – Cameron Heyward (Steelers, 2011-presente)

DT – Dan Wilkinson (Bengals, 1994-97; Washington, 1998-02; Lions; 2003-05; Dolphins, 2006)

DE – Jim Marshall (Browns, 1960; Vikings, 1961-79)

LB – Pepper Johnson (Giants, 1986-92; Browns, 1993-95; Lions, 1996; Jets, 1997-98)

LI – Randy Gradishar (Broncos, 1974-83)**

LB – Chris Spielman (Leões, 1988-95; Contas, 1996-97)

CB – Antoine Winfield (Bills, 1999-03; Vikings, 2004-12)

CB – Dick LeBeau (Leões, 1959-72) **

FS – Jack Tatum (Raiders, 1971-79; Oilers, 1980)

SS – Malcolm Jenkins (Santos, 2009-13, 2020-21; Águias, 2014-19)

Foi difícil deixar de fora Joey Bosa, quatro vezes Pro Bowler e Estreante Defensivo do Ano de 2016, mas era simplesmente impossível deixar de fora Marshall, que acumulou 130,5 sacks enquanto ajudava a ancorar o lendário “Purple People Eater” dos Vikings. linha defensiva. Heyward, que recentemente conquistou sua sétima indicação ao Pro Bowl, é acompanhado por seu ex-coordenador defensivo em Pittsburgh, LeBeau, que interceptou impressionantes 62 passes durante sua carreira no Hall da Fama.

A longevidade de Winfield atualmente lhe dá vantagem sobre Marshon Lattimore, quatro vezes Pro Bowler que foi recentemente negociado do Saints para o Commanders. Winfield é o pai do atual safety dos Buccaneers, Antoine Winfield Jr., que foi nomeado All-Pro em 2023.

K – Mike Nugent (Jets, 2005-08; Buccaneers, 2009; Cardinals, 2009, 2020; Bengals, 2010-16; Cowboys, 2017; Bears, 2017; Raiders, 2019; Patriots, 2019)

P – Tom Tupa (Cardinals, 1989; Browns, 1994-95; Patriots, 1996-98; Jets, 1999-01; Buccaneers, 2002-03, Washington, 2004)

PR/KR – Tedd Ginn Jr.

Ex-escolhido no primeiro turno, Ginn teve uma longa carreira como um punt e kickoff eficaz. Ele também foi o principal recebedor dos Panteras em 2015. Super Bowl equipamento. Ginn pegou e correu para marcar durante a vitória do Fiesta Bowl em 2005 do estado de Ohio sobre o Fighting Irish.

Escalação de todos os tempos da NFL de Notre Dame

Quarterback: Joe Montana (49ers, 1979-92; Chiefs, 1994-94)**

RB – Jerome Bettis (Rams, 1993-94; Steelers, 1996-05)**

RB – Ricky Watters (49ers, 1992-94; Eagles, 1995-97; Seahawks, 1998-01)

WR – Tim Brown (Raiders, 1988-03, Buccaneers, 2004)**

WR – Golden Tate (Seahawks, 2010-13; Lions, 2014-18; Eagles, 2018; Giants, 2019-20)

WR – Rocket Ismail (Raiders, 1993-95; Panthers, 1996-98; Cowboys, 1999-01)

TE – Dave Casper (Raiders, 1974-80, 1984; Oilers, 1980-83; Vikings, 1983)**

LT – Bob Kuechenberg (Golfinhos, 1970-83)

LG – Quenton Nelson (Colts, 2018 até o presente)

C – Tim Grunhard (Chefes, 1990-00)

RG – Zack Martin (Cowboys, 2014-presente)

RT – George Kuntz (Falcons, 1969-74; Colts, 1975-78, 1980)

Watters foi escolhido em vez da lenda do Fighting Irish Paul Hornung por dois motivos: Hornung jogou todos os anos de sua carreira, exceto um, na pré-temporada. Super Bowl foi, e o fato de Watters ter sido um dos NFL A principal ameaça de duelo remonta à década de 1990 e início de 2000. Super Bowl XXIX, Watters se tornou o segundo jogador a marcar três touchdowns em um Super Bowl. Waters é flanqueado na defesa por Bettis, que atualmente está em oitavo lugar na tabela de profundidade. NFL lista de carreira.

O ataque do Notre Dame é liderado por Montana, o melhor jogador de ambos os times. Além de ser o primeiro três vezes MVP do Super Bowl, Montana também foi o segundo quarterback a vencer quatro Super Bowls. Montana fez 4 a 0 no Super Bowls e não interceptou em 122 tentativas de passe no Super Bowl. No momento de sua aposentadoria, Montana detinha vários recordes do Super Bowl, incluindo o maior número de jardas e passes para touchdown em um único Super Bowl.

DE – Justin Tuck (Gigantes, 2005-13; Raiders, 2014-15)

DT – Alan Page (Vikings, 1967-78; Bears, 1978-81)**

NT – Bob Golic (Patriots, 1979-81; Browns, 1982-88; Raiders, 1989-92)

DT – Bryant Young (49ers, 1994-2007)**

LB – Jim Lynch (Chefes, 1967-77)

LB – Nick Buoniconti (Patriots, 1962-68; Dolphins, 1969-74, 1976)**

LB – Jeremiah Owusu-Koramoah (Browns, 2021-presente)

CB – Dave Waymer (Santos, 1980-89; 49ers, 1990-01; Raiders, 1992)

CB – Todd Lyght (Rams, 1991-00; Leões, 2001-02)

FS – Harrison Smith (Vikings, 2012-presente)

SS – Dave Duerson (Bears, 1983-89; Giants, 1990; Cardinals, 1991-93)

Page, um ex-companheiro de equipe de Marshall, lidera uma defesa de Notre Dame que também apresenta um provável futuro membro do Hall da Fama em Harrison Smith, seis vezes Pro Bowler e um dos melhores defensores desta época. A defesa Fighting Irish também inclui Buoniconti, o único membro da defesa “No Dame” de Miami atualmente consagrada em Canton, Ohio.

Uma omissão difícil foi o lado defensivo Ross Browner, um dos melhores defensores da história de Notre Dame. Em 1981, Browner teve 10 sacks, o recorde de sua carreira, enquanto ajudava o Bengals a alcançar seu primeiro Super Bowl. Ele teve 62,5 sacks durante seus 10 anos de carreira.

K – Brandon Aubrey (Cowboys, 2023 até o presente)

P – Craig Hentrich (Packers, 1994-97; Titãs, 1998-09)

KR/PR – Tim Brown

Apenas em sua segunda temporada, Aubrey já foi nomeado para dois Pro Bowls. Seu field goal de 65 jardas este ano ficou a apenas uma jarda do recorde da NFL. Aubrey derrotou John Carney, que teve uma carreira de 23 anos que incluiu uma vitória no Super Bowl com o Saints em 2009.

Qual escola tem a melhor lista?

Aqui está uma análise posição por posição:

QB: Notre Dame

RB: Notre Dame

WR: Estado de Ohio

TE: Notre Dame

OL: Estado de Ohio

DL: Notre Dame

LB: Estado de Ohio

Banco de dados: estado de Ohio

ST: Notre Dame

Vencedor: Notre Dame