"Este não é um assunto pequeno…": Saweety Boora, medalhista de ouro no Campeonato Mundial, após receber o Prêmio Arjuna

A boxeadora indiana e medalhista de ouro no Campeonato Mundial Saweety Boora expressou sua alegria por ter sido homenageada com o Prêmio Arjuna e dedicou sua conquista à sua família. O medalhista de ouro do Campeonato Mundial estava entre os jogadores homenageados com o Prêmio Arjuna na cerimônia de premiação do esporte nacional realizada pelo presidente Draupadi Murmu na sexta-feira. Em declarações à ANI, Boora disse: “Para um jogador, este prémio significa muito. Ganhar um prêmio nacional não é pouca coisa. Estou realmente feliz por receber os frutos do meu trabalho árduo ao longo de todos esses anos. Gostaria de dedicar este prêmio a todos que me apoiaram, oraram por mim, desejaram algo positivo para mim, sejam meus torcedores, familiares, treinadores, etc. Minha mãe me apoiou muito em todos os meus altos e baixos. “Dedico este prêmio ao meu marido, meu irmão e irmã, minha família e meu pai.”

Além das medalhas de ouro e prata nos campeonatos mundiais, ela também garantiu a medalha de ouro no Campeonato Asiático na edição de 2022 da competição dos meio-pesados, a medalha de prata na edição de 2015 da competição e a medalha de bronze na edição de 2021. .

Os jogadores indianos de hóquei masculino Jarmanpreet Singh, Sanjay, Abhishek e Sukhjeet Singh e a capitã do time de hóquei feminino Salima Tete receberam o Prêmio Arjuna de 2024 por Realização Extraordinária em Esportes e Jogos.

O grande mestre de xadrez indiano Vantika Agrawal e o atleta Jyothi Yarraji também foram homenageados com prêmios Arjuna.

Durante a Olimpíada de Xadrez realizada em Budapeste, Hungria, em setembro, o contingente indiano fez história quando as seleções masculina e feminina conquistaram medalhas de ouro pela primeira vez na história. Vantika fez parte da equipe feminina que conquistou o ouro pela primeira vez, ao lado das companheiras Harika Dronavalli, Vaishali Rameshbabu, Divya Deshmukh e Tania Sachdev.

Nas recentemente concluídas Olimpíadas de Paris, Jyothi Yarraji não conseguiu chegar às semifinais dos 100m com barreiras femininos, terminando em quarto lugar na primeira rodada de repescagem.

Na rodada de repescagem, Jyothi marcou 13,17 segundos para terminar em quarto lugar, mas a qualificação foi um privilégio reservado apenas aos dois primeiros colocados de cada série.

No ano passado, Jyothi conquistou a primeira medalha da Índia no Campeonato Asiático de Atletismo Indoor em Teerã, ao ganhar o ouro nos 60m com barreiras, estabelecendo um recorde nacional de 8,12 segundos.

Os para-atletas Preeti Pal, Jeevanji Deepthi, Ajeet Singh, Sachin Sarjerao Khilari, Dharambir, Pranav Soorma, Hokato Sema, Simran e Navdeep também receberão prêmios Arjuna.

Preeti ganhou duas medalhas de bronze nas provas de 100m T35 e 200m T35 nas Paraolimpíadas de Paris no ano passado e se tornou a primeira indiana a ganhar duas medalhas em provas de atletismo nos Jogos Paraolímpicos.

A para-velocista Deepthi Jeevanji conquistou a 16ª medalha da Índia ao conquistar o bronze na final dos 400m T20 femininos na terça-feira.

A Índia no atletismo continuou a conquistar pódios duplos depois que Ajeet Singh e Sundar Singh Gurjar conquistaram medalhas de prata e bronze, respectivamente, no lançamento de dardo masculino F46 no Stade de France.

Simran ganhou a medalha de bronze nos Jogos Paraolímpicos de 2024 na prova de 200m T12 em Paris. Simran Sharma deu seu melhor desempenho e conquistou a medalha de bronze na final dos 200m T12 femininos.

Dharambir acrescentou a quinta medalha de ouro à contagem da Índia ao estabelecer um recorde asiático com um salto de 34,92 m e ganhar as principais honras na competição de arremesso masculino F51. Pranav Soorma ganhou a medalha de prata na competição de lançamento masculino F51. Ele conquistou a medalha com um arremesso de 34,59 m.

Hokato Hotozhe Sema conquistou sua 27ª medalha na final do arremesso de peso masculino F57. Hokato registrou o melhor arremesso de 14,65 m, que foi sua melhor conquista na vida.

A última medalha da Índia nas Paraolimpíadas de Paris foi memorável. Num caso tumultuado, a medalha de prata de Navdeep Singh foi convertida em ouro depois que o vencedor original, Sadegh Beit Sayah, da República Islâmica do Irã, foi desclassificado da final. Inicialmente, ele ficou em segundo lugar com um recorde pessoal de 47,32 m.

Sachin Khilari acrescentou uma medalha de prata ao crescente número de medalhas da Índia depois de alcançar um desempenho exemplar na final do arremesso de peso masculino F46. Sachin garantiu a segunda posição com lançamento de 16,32 m, que também é o melhor resultado na área (AB). Porém, o atleta indiano não teve sorte e perdeu o primeiro lugar ao ficar 0,6m abaixo.

Os medalhistas olímpicos Swapnil Suresh Kusale e Sarabjot Singh e as atiradoras paraolímpicas Mona Agarwal e Rubina Francis também foram homenageados com o Prêmio Arjuna.

Kusale se tornou o primeiro atirador indiano a ganhar uma medalha na prova masculina de rifle 3P 50m. O atirador conquistou a medalha de bronze para a Índia na final do rifle masculino de três posições 50m, terminando em terceiro com pontuação total de 451,4.

Os atiradores Sarabjot Singh e Manu Bhaker conquistaram a medalha de bronze na prova de pistola de ar 10m (equipe mista), que foi a primeira medalha de equipe da Índia no tiro.

Rubina Francis continuou sua avalanche de medalhas após terminar em terceiro e conquistar a medalha de bronze na final da pistola de ar 10m feminina P2 – SH-1.

A para-atiradora Avani Lekhara continuou sua seqüência de vitórias ao ganhar o ouro na final do rifle de ar comprimido feminino 10m nos Jogos Paraolímpicos de Paris no ano passado. A atiradora Mona Agarwal conquistou a medalha de bronze na mesma prova.

