“Estou começando a clicar em” O Real Madrid terminará, exceto os 8 melhores campeões da UEFA da liga, ele pode enfrentar o Manchester City

Jude Bellingham insistiu que o Real Madrid estava pronto para quem precisaria enfrentar o play-off da Liga dos Campeões e que os mestres predominantes “comecem a clicar” depois de vencer 3: 0 em Brest na quarta-feira. Bellingham marcou um segundo gol entre o hit duplo de Rodryo, quando os Giants espanhóis acabaram sendo fortes demais para os estrelas franceses em Guingamp. Foi a terceira vitória consecutiva para concluir a fase da liga da Liga dos Campeões, na realidade, após o início de três falhas durante as cinco primeiras viagens, e esse começo ruim os levou ao 11º lugar da classificação.

Eles completaram um ponto fora dos oito melhores lugares que ofereceram qualificações diretas para os últimos 16 anos e, portanto, apresentaram um empate na sexta-feira em uma rodada de play-off adicional.

Eles já sabem que em fevereiro enfrentarão o Manchester City ou o Celtic em fevereiro, e os vencedores acima de duas pernas chegarão aos últimos 16 anos em março.

“Era importante vencer e terminar a cena de grupo forte. Acho que provavelmente lançamos em alguns jogos e essa é a razão pela qual terminamos “, disse Bellingham uefa.com.

“Não tem problema, tentaremos enfrentar todos os obstáculos com um rosto melhor e você pode ver que definitivamente estamos começando a clicar em equipe nas últimas semanas”.

A equipe de Carlo Ancelotti venceu as últimas cinco partidas em todas as competições desde que pastava por 5-2 das mãos de Barcelona na final da Super Cup espanhola na Arábia Saudita em 12 de janeiro.

Rodrygo abriu um placar contra Brest, pouco antes de meia placar, com um chute baixo no goleiro Marco Bizot e fora da posição distante, logo após o brasileiro poupar profissionalmente a manchete.

Mbappe pontuando termina

Os visitantes careciam de Vinicius Junior através da suspensão, e Kylian Mbappe não estava na forma de pontuação, anteriormente oito vezes nos últimos cinco jogos.

Mas não importava, porque o Real sobreviveu, ver Ludovic Ajorque da Brest tem um alvo que não é liberado para queimaduras apertadas logo após o intervalo antes de partirem por 2 a 0 em 56 minutos.

Bellingham, um jogador da partida, causou quebra e depois chegou à caixa para encerrar o baixo centro de Lucas Vazquez.

Então Rodrygo marcou um gol em 78 minutos, marcando uma alça na segunda partida consecutiva na Liga dos Campeões, depois que Mbappe foi salvo.

“Acho que ignoramos que adquire objetivos e coisas, porque sabemos que cada jogo será outra pessoa, sejam dois e eu como Rodrygo, ou Kylian nos três dias”, acrescentou Bellingham.

“Alguém sempre acelerará um pouco de brilho individual, e o resto de nós se concentrará na organização da equipe.

“Talvez isso estivesse faltando nos primeiros jogos em grupo, mas parece que está melhorando nas últimas semanas”.

Real se qualificou para a fase da liga, apesar das falhas de Lille, AC Milan e Liverpool, e Bellingham deu um novo formato para cima.

“Foi bom jogar mais times com uma qualidade mais alta e um grupo de equipes verdadeiras de toda a Europa. É bom ter um pouco mais de ameaça “, disse ele.

O bastardo é também até a rodada do play-off, após o memorável primeiro na história da campanha européia, na qual ficaram em 18º lugar na mesa, acima da Juventus e do Manchester City, apesar de perder os dois últimos jogos.

Na próxima rodada, eles interpretarão os rivais franceses Paris Saint-Germain ou Benfica.

“Queremos continuar, criar ainda mais histórias do que já e, se ainda podemos obter os resultados, por que não”, disse Bizot.

