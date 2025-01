"estou preocupado": Novak Djokovic revela grandes preocupações no Aberto da Austrália apesar de vencer Carlos Alcaraz

Novak Djokovic sente-se mental e emocionalmente motivado como nunca antes, mas o campeão sérvio admite que está preocupado com o seu corpo estalando antes da semifinal do Aberto da Austrália contra o “super perigoso” Alexander Zverev. O irreprimível jogador de 37 anos eliminou quaisquer dúvidas sobre sua capacidade de somar seus 24 títulos de Grand Slam depois de derrotar de forma brilhante Carlos Alcaraz em quatro sets nas oitavas de final, na terça-feira, em Melbourne.

Mas embora o 10 vezes campeão australiano tenha conseguido realizar todas as manobras imagináveis ​​para ultrapassar um homem 16 anos mais novo, isso cobrou seu preço.

Com 4 a 5 no primeiro set, ele teve que deixar a quadra para um intervalo médico, voltando com fita adesiva na perna esquerda e tomando analgésicos para revidar.

Questionado se era um problema nos tendões da coxa ou na virilha, ele não quis entrar em detalhes, mas disse: “É um problema muito semelhante ao que tive há alguns anos, especificamente em 2023”.

Djokovic venceu o Aberto da Austrália de 2023 enquanto se recuperava de uma lesão na mesma área.

“Vou viver um dia de cada vez. Agora é realmente uma questão de recuperação”, acrescentou.

“Estou preocupado. Honestamente, fisicamente. Mas se eu conseguir, de alguma forma, ficar fisicamente apto, acho que estarei mental e emocionalmente motivado tanto quanto possível.”

Zverev está nas semifinais pelo segundo ano consecutivo e, após uma década de tentativas, está totalmente focado em conquistar seu primeiro título de Grand Slam.

No ano passado, na mesma fase, ele colidiu com Daniil Medvedev em cinco sets enquanto vencia por 2 a 0, e é compreensivelmente cauteloso com Djokovic, mesmo que ele esteja lutando contra uma lesão.

“Estou me preparando para uma batalha difícil”, disse ele. “Vou me preparar para uma partida muito intensa e de alto nível.”

Djokovic está igualmente cauteloso com o alemão, que ocupa o segundo lugar na sua carreira.

“Quer dizer, estou jogando com Zverev, que está em ótima forma e vai disputar seu primeiro Grand Slam. Ele estava perto. Quer dizer, eu o vi jogar. Treinei com ele aqui também.” ele disse.

“Acho que ele adora essas condições. Tem um bom atendimento. Ele é um oponente muito perigoso nesta superfície contra qualquer um.”

Sou grato a Murray

Djokovic está 8-4 contra o jogador de 27 anos e contará com o novo técnico Andy Murray, que venceu três dos quatro encontros com Zverev, para definir um plano de jogo.

O escocês permaneceu calmo e calmo na quadra de Djokovic durante o torneio, depois que os ex-rivais se reuniram inesperadamente no ano passado.

O sérvio, que chega à 50ª semifinal de Grand Slam, recorde, subiu imediatamente para abraçá-lo após vencer o Alcaraz.

“A cada dia me sinto mais e mais conectado ao Andy. Enfrentamos desafios todos os dias. As pessoas obviamente não percebem isso”, disse Djokovic.

“Procuramos aproveitar ao máximo cada dia e evoluir juntos. Ele estava tão comprometido com minha carreira e com este torneio quanto poderia.

“Então foi uma espécie de gesto de reconhecimento, de respeito por ele e pelo fato de ele estar ali e não precisar estar ali. Ele concordou em trabalhar comigo.

“Ele dá todo o apoio para mim, para toda a equipe e tenta fazer dar certo.

“Foi (contra o Alcaraz) uma grande vitória para todos nós, incluindo o Andy e eu, você sabe, para o nosso relacionamento. Então fui até ele porque estava muito grato por ele estar lá.”

