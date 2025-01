Estranho: Harry Brook, da Inglaterra, culpa ‘Kolkata Smog’ por perder o Indian Mystery Spinner’s Bowling no primeiro T20I

A poluição noturna em Calcutá tornou duplamente difícil identificar o fiandeiro misterioso Varun Chakravarthy, acredita o vice-capitão da Inglaterra, Harry Brook, que espera que o ar em Chennai seja relativamente mais limpo e o kookaburra branco seja mais fácil de detectar. Chakravarthy conquistou os postigos de Jos Buttler, Liam Livingstone e Brook durante sua mudança de jogo de 3 a 33 na enfática vitória de sete postigos da Índia sobre a Inglaterra na primeira da série T20I de cinco partidas. “Chakaravarthy é um jogador excepcionalmente bom”, disse Brook ao Daily Telegraph.

“Mas naquela noite, por causa da poluição, foi muito mais difícil escolher. Espero que o ar esteja um pouco mais limpo aqui e que possamos ver a bola com mais facilidade. “Enfrentar o spin no críquete T20 é provavelmente a coisa mais difícil do jogo, especialmente porque estou sempre tentando acertar em cheio”, disse ele.

Brook disse que está trabalhando em seu próprio método para combater a rotatividade. “Talvez eu precise desacelerar um pouco, mas veremos. Acho que tenho um método. Eu apenas tento fazer isso de forma consistente e com mais frequência. Eu venho na ordem do meio, então nas primeiras bolas meu rosto geralmente fica desinibido. Brook teve algumas temporadas de IPL em seu currículo quando jogou pelo Sunrisers Hyderabad contra o Kolkata Knight Riders de Chakravarthy.

Brook, completamente enganado por uma torção de pulso, não se importaria de repetir sua hora de glória contra um adversário famoso.

“Queria assistir a caminho do treino de sexta-feira, mas meu telefone não estava funcionando, então irei verificar um pouco mais tarde”, acrescentou.