Estratégia de basquete de fantasia: 2024-2025 Records de novatos, atualizações entre os cinco primeiros

Na semana passada, observamos as cinco melhores 2024 equipes de draft, juntamente com dois novatos de alto desempenho durante a primeira metade da temporada. Neste artigo, retomaremos onde o deixamos e revisamos mais oito dos melhores resultados da classe de estreia 2024.

Kel’el Ware teve um começo lento na campanha, especialmente porque ele foi prejudicado por problemas de lesão durante a maior parte do início da temporada. Ao retornar de uma ausência de nove jogos no final de dezembro, a Ware teve uma média de 10,3 pontos, 5,5 rebotes e 1,2 bloqueios em 18,4 minutos por jogo em 16 jogos. Sua jogada impressionante durante a seção, combinada com uma lista curta com a mão curta, acabou que o novato venceu seu primeiro começo da temporada em 21 de janeiro, onde acumulou 20 pontos e 15 rebotes em uma derrota contra os blazers do caminho . Apesar da perda, seu desempenho era impossível de ignorar. Começou em cada um dos últimos quatro jogos do calor, com uma média de 17,0 pontos, 10,3 rebotes, 1,5 assaltos e 1,8 bloqueios em 34,8 minutos por jogo naquele período. A Ware parece estar sozinha arranhando a superfície de seu potencial e é provável que continue vendo uma quantidade significativa de tempo de jogo no futuro.

Ryan Dunn começou a temporada como substituto, mas coletou duas aberturas entre os cinco primeiros jogos. Ele tentou o suficiente nesses passeios para vencer sete aberturas consecutivas em meados de novembro, onde obteve uma média de 7,1 pontos e 3,0 rebotes em 22,1 minutos por jogo. Mais tarde, Dunn voltou a um papel bancário, mas foi chamado para o alinhamento inicial no final de dezembro e começou em 15 de suas 16 aparições anteriores, que datam de 25 de dezembro, com uma média de 9,3 pontos, 4,9 rebotes e 1,1 assistência em aquele período. Graças à pontuação eficiente e à sólida capacidade de contribuir com o lado defensivo, agora parece ter um controle firme do trabalho inicial. No entanto, não é provável que mude muito, pois permanecerá nas sombras de Kevin Durant e Devin Booker na ofensiva.

Carlton Carrington recebeu a ligação para iniciar o Wizards em 12 dos 13 primeiros jogos da temporada e teve uma média de 10,4 pontos, 4,4 rebotes, 5,0 assistências e 1,2 assaltos em 30,3 minutos por jogo durante esse período. Ele voltou ao banco por um breve período, mas desfrutou de outra seção onde começou em 22 de 23 jogos, com média de 8,6 pontos, 4,6 rebotes e 3,8 assistências em 31,7 minutos por jogo. Carrington mostrou um potencial notável como manipulador e distribuidor primário, registrando pelo menos cinco assistências em 16 de suas 45 aparições. No entanto, ele foi transferido para um papel bancário nas duas últimas saídas, e não está claro se ele verá a mesma quantia ou uma redução no horário do jogo no trecho da temporada. É provável que seu esquadrão de caça continue a experimentar alinhamentos e evitar empurrar os meninos mais jovens muito fortes pelo resto da estrada. Dependendo da tendência, Carrington ainda pode ser uma opção de transmissão sólida.

Kyshawn George média 7,4 pontos, 3,7 rebotes, 2,2 assistências, 0,8 assaltos e 0,6 bloqueios na temporada. Ele desempenhou principalmente de um papel bancário, mas também tem uma média de 9,4 pontos, 4,9 rebotes, 2,4 assistências, 0,8 assaltos e 0,7 assistências através de 10 aparições como titular, incluindo o começo nos dois resultados mais recentes dos Wizards. Ele também chegou à marca de 20 pontos duas vezes, uma vez como titular e uma vez fora do banco. George mostrou um potencial significativo para contribuir para todas as áreas. Com uma estrutura de 7 polegadas, pode se tornar um jogador altamente eficaz nas duas extremidades do chão. É provável que George veja um aumento nas oportunidades no trecho da temporada, que deve ser refletido em sua produção geral, que é possivelmente uma boa opção de transmissão para os gerentes de fantasia em ligas mais profundas.

Isaiah Collier teve um início muito tranquilo da temporada, com média de 3,3 pontos, 2,2 rebotes e 3,5 assistências em suas primeiras 25 aparições. No entanto, devido a uma série de lesões no meio do alinhamento do jazz, começou em 10 dos últimos 12 jogos e tem uma média de 10,0 pontos, 4,3 rebotes, 8,2 assistências e 0,8 assaltos nesse período, incluindo dois jogos com mais de 20 pontos e três saídas com pelo menos 10 assistências. O fato de ele ter destacado em sua oportunidade recente e que o jazz está fora dos playoffs, faz Collier continuar a ver um papel importante no trecho da temporada. Provavelmente seria um caminhão sólido em muitas ligas de fantasia se você puder manter sua taxa de produção atual.

Embora não seja um grande goleador, Donovan Clingan demonstrou rapidamente que pode prosperar em seu papel, com média de 4,0 pontos, 5,0 rebotes e 1,7 bloqueios em 13,7 minutos por partida durante os 10 primeiros jogos da temporada. Seu progresso foi retardado por algumas ausências de múltiplas lesões, mas transportou dois dígitos em quatro de suas últimas seis aparições. Também tem uma média de 6,8 pontos, 9,9 rebotes, 1,2 assistências e 2,9 bloqueios em 22,0 minutos por jogo em um total de 10 vagas. Clingan é outro jogador que provavelmente verá mais oportunidades à medida que a temporada avança, especialmente porque o Trail Blazers não parece um candidato aos playoffs e pode optar por se concentrar mais no desenvolvimento no trecho da campanha.

Dalton Knecht chamou uma boa quantidade de atenção no início da temporada, mostrando seu atletismo com alguns depósitos marcantes. Começou em um artigo modesto, mas um período inicial foi conquistado em meados de novembro, onde brilhou, com média de 23,8 pontos, com 60,3 % do tiroteio em quatro jogos, incluindo um desempenho de 37 pontos em uma vitória sobre o jazz. Após um breve retorno ao banco, ele recebeu a ligação novamente e teve uma média de 10,6 pontos, 5,3 rebotes, 1,4 assistências e 0,9 assaltos em 27,9 minutos por jogo em sete jogos como manchete no final de novembro, início de dezembro. Knecht voltou em um papel de banco desde então, com seus números dando um ligeiro passo para trás, consequentemente. Apesar de uma explosão de 24 pontos no jogo mais recente, Knecht provavelmente estará limitado a uma oportunidade esporádica no trecho da temporada, já que os Lakers procuram se preparar para a pós -temporada e também é provável que eles recuperem um casal de meninos ausências de lesões.

Jaylen Wells começou a temporada em um papel de banco e teve uma média de 8,2 pontos, 2,6 rebotes e 1,8 assistências em 20,4 minutos por jogo em cinco jogos. Seu jogo sólido desde o início o levou a vencer um lugar no alinhamento inicial e iniciou todos os jogos a partir desse momento, com média de 12,1 pontos, 3,3 rebotes, 1,7 assistências em 26,8 minutos por jogo, mais de 42 aparições. Certamente, as batalhas contínuas dos Grizzlies com problemas de lesão nesta temporada foram um fator importante em Wells inicialmente para obter um papel impulsionado. No entanto, ele fez um ótimo trabalho demonstrando como um sólido colaborador, incluindo a pontuação de um mínimo de 15 pontos em três de suas quatro primeiras vagas. É provável que Wells mantenha seu papel e deve continuar se destacando como um grande vencedor entre seus companheiros de equipe nesta temporada.