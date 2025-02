Estrelas de Devils de Nova Jersey alcançam estatísticas raras

Ele Devils de Nova Jersey Ele jogou seu último jogo antes do resto do confronto das 4 nações em 8 de fevereiro contra o Montreal Canadiens. Foi um ótimo desempenho para o Devils, já que eles derrotaram os Canadiens por uma pontuação final por 4-0.

Essa vitória dos demônios também apresentou uma estatística rara. De acordo com as estatísticas da SportsNet, Os demônios de Jack Demons E Luke Hughes se tornou o quarto irmãos em gols no mesmo período nos últimos 10 anos.

© Dan Hamilton-Images © Dan Hamilton-Images “src =” https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/qacajkr37c7mas1kiwerpw-/yxbwawq9aglnagxhbmrlcjt3ptk2mdtoptu5oq-/htts:/mediaMia.zenMomfnomen.zMOMONCENCENFENFENFENFENFENFENFNOTS://media.zmrlcjtk2mdtopt.MOMOMCOM_HTTS://media.zmrlcjtk2mdtopt.MoceM.zMOMOMFNOTFNOTHNOTFNOMTPTPENFONFENCOMFNOMTPS://medias Devils_articles_223/466833409aa1c20954d83fe9446cd511 “class =” caas -img “/> Jack Hughes e Luke Hughes © Dan Hamilton-Images

O gol de Jack veio na marca 1:53 do terceiro período e foi agradável. Depois de receber um Brett Pesce Pass, a primeira seleção de 2019 patinou o álbum para o gelo e venceu o goleiro do Canadiens, Samuel Montembeault, prateleira.

O objetivo de Luke estava na marca das 10:09 do terceiro, e também era uma beleza. O jovem uniforme Buteller com um Timo Meier Meier com um tapa abrasivo para o alvo.

#Njdevils Jack e Luke Hughes se tornaram o quarto conjunto de irmãos nos últimos 10 anos para marcar no mesmo período. Jack & Luke Hughes (8 de fevereiro de 2025)

Eric e Mark Staal (20 de fevereiro de 2023)

Daniel e Henrik Sedin (4 de abril de 2015)

Eric e Jordan Stalal (20 de fevereiro de 2015) – Estatísticas do SportsNet (@snstats) 9 de fevereiro de 2025

Relacionado: Demônios alocam a perspectiva principal e o goleiro para AHL

Relacionado: Sheldon Keefe de Devils fornece uma explicação para a partida de Hughes – Nemec

RELACIONADO: Os Devils obtêm uma vitória por 4-0 sobre o Canadiens no jogo final antes das 4 nações

Relatório: Relatório: Os demônios “atordoados” na estrela de avalanche