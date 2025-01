Estrelas defensivas dos Eagles e Rams trocam palavras antes do jogo dos playoffs da rodada divisional da NFL

FILADÉLFIA – Jared Verse redobrou seus comentários do início desta semana sobre os torcedores do Philadelphia Eagles, trocando algumas palavras antes do jogo de domingo com um dos jogadores-chave na defesa dos Eagles.

Verse passou por alguns fãs dos Eagles e simplesmente acenou enquanto o defensor dos Eagles, Jalen Carter, o abraçava. Os dois trocaram algumas palavras antes de Verse ir embora dizendo: “Vou levar esses 77 para a próxima rodada”. O versículo “77” parecia implicar que era o bônus de $ 77.000 que os jogadores recebem por vencerem a rodada divisional (aparecendo em um jogo do campeonato da conferência).

Verse estudou na Central Columbia High School em Berwick, Pensilvânia, a cerca de duas horas da Filadélfia. Esse território não é propriamente o território dos Águilas, na realidade é uma terra de ninguém para NFL fandom.

“Eu odeio torcedores dos Eagles”, verso disse ao LA Times essa semana. “Eles são tão irritantes. Odeio os torcedores dos Eagles… Quando vejo aquele verde e branco, odeio”, disse Verse. “Na verdade, fico com raiva. Como se isso realmente me excitasse.”

Os comentários de Verse circularam pelo vestiário dos Eagles na sexta-feira, com Saquon Barkley sendo um dos jogadores que respondeu às suas palavras.

“Essa provavelmente não é a coisa mais inteligente que você pode dizer quando vem para a Filadélfia”, disse Barkley com um sorriso esta semana. “Eu estive do outro lado (quando ele jogou pelo New York Giants) e, mesmo que me sentisse de alguma forma, provavelmente não daria a eles nenhum combustível extra.

“Tenho certeza que os fãs de Filadélfia viram esse comentário, e seria alto e chocante e isso só vai aumentar ainda mais.”