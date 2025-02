"Eu comprei um vagão usado …": Ajinkya Rahane abre as brigas financeiras da família

Ajinkya Rahane, um dos nomes mais famosos do críquete indiano, é um nome que não requer introdução. O bastão jogou todos os três formatos para a Índia, embora fosse um críquete de teste no qual ele realmente ganhou uma marca. Isso não faz parte da equipe indiana em nenhum dos três formatos, mas Rahane não perdeu a esperança de um retorno internacional. Embora a escolha nacional não esteja realmente nas mãos de Rahane, a perseverança. Depois de toda a sua vida, Rahane sabe como ficar calmo e esperar sua chance.

“Eu costumava vir do Dombival, a jornada do trem era a mais difícil para mim e eu viajei sozinho a partir dos 8 anos, porque meu pai teve que ir ao escritório”, disse Rahane em entrevista ao Indian Express. “Eu venho de uma família de classes mais baixa. Minha mãe cuidou de dinheiro extra porque o salário de meu pai não foi suficiente para encontrar o fim. Essas memórias estão na minha cabeça e é por isso que tento ser fundamentado. Essa fama e dinheiro vieram apenas por causa deste jogo. “

O veterano Black, que levou a equipe indiana a várias vitórias famosas como líder, também compartilhou uma visão de sua maneira de pensar como capitão.

“Não gosto de entrar no espaço pessoal deles, mas como líder, se sinto que tenho que dizer algo a eles, farei isso. Eu vi jogadores com talento, mas as más escolhas e os amigos errados os levaram. Esqueça de onde viemos. diz.

Rahane cavou profundamente em sua memória quando se lembrava dos tempos em que começou a prestar atenção ao circuito internacional. A massa revelou que ele comprou uma segunda carroça apenas quando estreou na Índia.

“Os valores da minha família apareceram aqui. Eles nunca disseram que não gastaram, mas apenas disseram, se necessário, o fazem. Comprei um carro muito tarde na minha vida, uma vez que levei com Nilemh Kulkarnia, Avishkar Salvi ou Pravin Tamba. Rahane acrescentou.