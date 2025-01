"Eu estava pendurado para secar na Inglaterra": Um ex-jogador lança uma bomba sobre seus companheiros e leva o nome do craque

O ex-fiandeiro inglês que virou apresentador Alex Hartley afirmou que vários jogadores seniores agiram friamente com ela e Sophie Ecclestone até se recusou a dar-lhe uma entrevista na TV durante o Women’s Ashes em andamento, enquanto criticava os padrões de condicionamento físico de vários jogadores após sua saída precoce do a Copa do Mundo T20. Depois de perder três ODIs e o primeiro T20, a Inglaterra já perdeu o Ashes. Após a derrota da Inglaterra na primeira partida do T20, em 20 de janeiro, Hartley afirmou que foi ignorada pelos jogadores.

“Sophie Ecclestone se recusou a dar uma entrevista comigo na TV hoje”, disse ela no podcast TMS da BBC. “Fui deixado de lado pela seleção inglesa: nenhum deles vai falar comigo irritado.

“A razão pela qual eu disse que eles não estavam tão em forma quanto a Austrália é porque quero que eles compitam com a Austrália, quero que sejam melhores que a Austrália e quero que ganhem o Ashes e a Copa do Mundo. Expressei a minha opinião e desde então a selecção inglesa tem-me tratado com frieza. No entanto, Hartley esclareceu que continua em contato com alguns dos jogadores atuais.

“Nem todo mundo me tratou com frieza. Não quero dizer que todos eram iguais, porque não eram. Alguns jogadores foram absolutamente especiais: conversei com eles na rua, no campo, em qualquer lugar, mas algumas pessoas – treinadores, jogadores – literalmente não olharam para mim.

Hartley jogou 28 ODIs e quatro T20 pela Inglaterra.