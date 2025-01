‘Eu me aposentei apenas por uma partida, não me aposentei do teste de críquete’, Rohit Sharma fala sobre a exclusão do teste SCG

Rohit Sharma conseguiu apenas 31 corridas em três testes contra a Austrália.

O capitão indiano Rohit Sharma confirmou que ainda não está se aposentando do teste de críquete, ao contrário da crença pública após sua exclusão do Quinto Teste BGT 2024-25 em Sydney. Rohit também revelou quem tomou a decisão de não disputar o Teste SCG.

Jasprit Bumrah, que levou a Índia a uma famosa vitória em Perth, saiu do sorteio em Sydney na manhã de sexta-feira. Houve especulações de que Rohit não jogaria no Teste de Sydney devido à sua má forma com o taco.

Na véspera da partida, o técnico Gautam Gambhir recusou-se a confirmar a participação de Rohit na partida. Sharma foi então visto não muito envolvido nos treinos e redes na quinta-feira.

Durante o intervalo para almoço do dia 2, Rohit deu uma entrevista à Star Sports para falar sobre o que aconteceu nos bastidores antes da ligação ser finalmente feita em Sydney e qual é sua mentalidade.

Aposentei-me porque não havia corridas: Rohit Sharma

Em uma entrevista aberta e honesta, Rohit Sharma revelou que foi sua decisão abandonar o Teste de Sydney devido aos seus maus resultados com o bastão. Ele marcou 31 corridas em cinco entradas na turnê pela Austrália e teve média de apenas 10,9 em suas últimas 15 entradas, começando na temporada em casa.

Rohit disse à Star Sports, “Eu desisti. Eu disse aos selecionadores e ao treinador que as corridas não vêm do meu taco, então decidi ir embora.

Sharma também confirmou que não pensa em se aposentar do críquete de teste no momento e espera recuperar a forma.

“Eu não me aposentei. Acabei de me aposentar desta partida. As corridas não acontecerão agora, mas não há garantia de que não acontecerão 5 meses depois. Vou trabalhar duro.”

A próxima série de testes da Índia acontecerá na Inglaterra em junho.

