"Eu não desisti": Boxing Great Mary Kom quebra o silêncio em relatórios do painel de demissão da IOA

A presidente dos atletas da Associação Olímpica e a lenda do boxe de Mc Mary Kom negou que ela desistisse de sua posição, insistindo que foi incompreendida e encerrou seu mandato no painel. Manipuri, 42 anos, que também é a vencedora do Bronze Olimpíada em 2012, foi para Haldwani para a cerimônia de encerramento dos Jogos Nacionais na semana passada, onde expressou insatisfação por causa da música em um “hotel pior”. Em uma entrevista à PTI, Mary Kom disse que seu surto foi interpretado incorretamente como renúncia.

“Eu não desisti, completarei meu termo (que termina em 2026)”, assegurou.

“Acabei de dizer aos meus colegas (comitês de atletas) que, se esse tipo de tratamento se repetir, consideraria a renúncia. Eu nunca disse que estava desistindo. IOA é minha família e, se sou de algo infeliz, tenho que expressar tudo corretamente.

“Isso não significa que eu desisto”, continuou ela.

Mary Kom foi eleita para o painel em 2022, e Sharath Kamal como vice -Chairman como vice -Chairman.

A Comissão também inclui o vencedor de dois tempos da Medalha Olímpica PV Sindhu, ex -putter OM Prakash Karhan, o olímpico de inverno Shiva Keshavan, os olímpicos de Londres Gagan Narang, Bicycle Bajang Lal e os Jogos Olímpicos de Tokyo Srebro Mirabai Chan.

“Não sei por que é para que toda vez que eu levanto minha voz para alguma coisa, é tão mal compreendido? Muitos de meus atletas falam sobre tantos assuntos, mas ninguém é incompreendido “, disse Mary Kom.

“Fui colocado em um hotel ruim quando fui à cerimônia de encerramento dos Jogos Nacionais, mesmo que um hotel melhor estivesse disponível. Se outros poderiam ser acomodados, por que não eu? Esta foi a única pergunta que fiz: “Ela insistiu.

“Então eu sei, as pessoas dizem que eu desisti. Onde está a demissão? Alguém a viu? ” Ela perguntou.

Perguntada se ela tinha uma palavra com o presidente da IOA PT Usha nesse assunto, Mary Kom disse: “Não consegui me conectar a ela porque meu telefone estava perdido. Mas vou falar com ela, tenho uma boa comunicação com ela. “Mary Kom, uma das atletas indianas mais decoradas, estava no fórum de atletas do Comitê Olímpico Internacional (COI) no passado e tem uma experiência muito boa no lado administrativo do esporte.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).