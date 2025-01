"Eu não toco em outras mulheres": GM uzbeque rejeita aperto de mão com India Vaishali e desencadeia Rowers Row

A recusa do Grande Mestre Nodirbek Yakubboev em apertar a mão do GM indiano R Vaishali gerou polêmica no torneio de xadrez Tata Steel antes do uzbeque se desculpar, dizendo que não quis desrespeitar e não respondeu ao gesto por “razões religiosas”. Em um vídeo compartilhado pelo Chessbase India nas redes sociais, Vaishali pode ser visto estendendo a mão antes de iniciar a disputa da quarta rodada contra Yakubboev, que se sentou sem reagir a ele, deixando o indiano constrangido.

Yakubboev, de 23 anos, que se tornou GM em 2019, perdeu a partida e atualmente soma três pontos após oito rodadas na seção Challengers.

Depois que o pequeno vídeo se tornou viral, Yakubboev postou uma longa resposta sobre “X”, ele tinha respeito por Vaishali e seu irmão mais novo, R. Praggnanandhaa, mas “não toca em outras mulheres por motivos religiosos”.

“Quero esclarecer a situação que aconteceu no jogo com o Vaishali. Com todo o respeito às mulheres e ao xadrez indiano, quero informar a todos que não toco em outras mulheres por motivos religiosos”, escreveu Yakubboev, que é muçulmano praticante.

3) 2. O que fiz antes (referindo-se ao jogo com Divya em 2023 e casos semelhantes) considero errado.

3. Eu faço o que tenho que fazer. Não insisto que outros não devam apertar a mão de pessoas do sexo oposto ou de mulheres que usam hijab ou burca. É problema deles o que fazer. -nodirbek yakubbaev (@nodirbobb1) 26 de janeiro de 2025

Vaishali não ofereceu a mão após derrotar o jogador uzbeque. A seleção indiana soma quatro pontos após oito rodadas e mais cinco.

“Eu respeito Vaishali e seu irmão como os jogadores de xadrez mais fortes da Índia. Se eu a ofendi com meu comportamento, peço desculpas. Tenho alguns esclarecimentos adicionais: 1. O xadrez não é haram”, escreveu Yakubboev.

“Eu faço o que tenho que fazer. Não insisto que outros não devam apertar a mão do sexo oposto ou que as mulheres não devam usar hijab ou burca. É problema deles”, explicou.

Um famoso grande mestre de xadrez uzbeque, Nodirbek, recusou-se a aceitar a mão do grande mestre indiano Vaishali. A religião influencia os esportes? No entanto, ele já o tinha visto apertar a mão de outras mulheres antes. pic.twitter.com/fgr61wvwup – ayushh (@ayushh_it_is) 27 de janeiro de 2025

Yakubboev disse que para evitar tal situação na partida da oitava rodada de Irina Bulmaga contra a Romênia, ele a informou antecipadamente sobre suas crenças religiosas.

“Hoje (domingo) contei isso a Irina Bulmaga. Ela concordou com isso. Mas quando cheguei ao recinto de jogo, os árbitros disseram-me que eu deveria pelo menos fazer namastê como gesto. Nos jogos contra Divya e Vaishali, não pude contar a eles antes da partida e foi uma situação constrangedora, acrescentou.

Outro jogador uzbeque, Nodirbek Abdusattorov, joga na seção “aberta” do torneio.