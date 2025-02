Eu olhei, Malakai Black e Ricky Starks lançados de Aew

Aew lançou algumas de suas principais estrelas

Na segunda -feira, 10 de fevereiro, a AEW foi notícia para anunciar o lançamento imediato de três talentos de destaque: Miro, Malakai Black e Ricky Starks.

Essa decisão ocorre após anos de frustração relatada pelos artistas, que procuravam suas saídas há algum tempo. Desde então, novos detalhes surgiram sobre esses lançamentos, esclarecendo as circunstâncias por trás das saídas e possíveis planos futuros de cada lutador.

De acordo com um relatório de luta, os três lutadores estavam pressionando seus lançamentos por um período prolongado. Segundo relatos, Malakai Black, cujo tratamento AEW poderia mantê -lo com a empresa até 2027, expressou seu desejo de sair por algum tempo.

O lançamento do Black marca uma mudança significativa, uma vez que foi considerada uma pedra angular da Casa do AEW do Black. Enquanto isso, olho, anteriormente conhecido como Rusev na WWE, eu também estava tentando ir, apesar de estar saudável e autorizado a competir. Curiosamente, Miro não luta na AEW desde 2023 devido à estagnação criativa, sem convincrar histórias ou partidas lançadas para seu retorno.

Ricky Starks também enfrentou sua parte de frustrações com AEW. Os relatórios sugerem que Starks solicitou seu lançamento pela primeira vez em 2023, mas a empresa diminuiu. Além disso, quando seu contrato chegava à sua expiração, Starks pediu Aew que não coletasse a opção de extensão em seu contrato, mas a empresa fez isso de qualquer maneira.

Desde então, Starks fez aparições esporádicas em AEW enquanto trabalhava no restante de seu contrato. Com sua libertação agora concedida, ele está livre para explorar novas oportunidades.

Talvez o aspecto mais intrigante desses lançamentos seja que eles sejam imediatamente eficazes e, em particular, não incluem cláusulas de não competição. Isso significa que eu olho, Malakai Black e Ricky Starks são livres para assinar com outras promoções assim que desejarem.

Fábrica de especulação que é alta para os três lançamentos AEW

Naturalmente, a especulação tornou -se WWE como um destino provável para os três artistas. Há rumores de que Malakai Black, que anteriormente lutou como Aleister Black na WWE, faz parte das discussões criativas da WWE e deve retornar em breve. Conhecida por seu caráter e habilidade escuro e enigmático no ringue, o preto se encaixaria perfeitamente na programação da WWE.

Eu olho, mais lembrado por sua carreira na WWE como “Bulgarian Gross”, é outro candidato forte para um retorno da WWE. Durante seu tempo lá, Miro alcançou um sucesso significativo, incluindo um longo reinado como campeão dos Estados Unidos. Um retorno à WWE pode reacender sua carreira e permitir que você reivindique o centro das atenções.

Talvez a perspectiva mais intrigante seja Ricky Starks. Conhecidos por suas promoções carismáticas e suas habilidades de anel, Starks seria um ajuste natural para o entretenimento esportivo da WWE. Sua estreita amizade com Cody Rhodes, que o apoiou publicamente, poderia abrir caminho para Starks se juntar à WWE. Segundo relatos, Rhodes defendia Starks, não seria surpreendente vê -lo posicionado como uma aquisição de um agente livre superior.

Com seus lançamentos encerrados, o mundo de lutar ansiosamente aguarda os próximos movimentos para Miro, Malakai Black e Ricky Starks, todos os quais têm o potencial de ter um grande impacto onde quer que estejam aterrorizados.

