"Eu ouvi isso …": Ravi Shastri derrama feijão na lesão de Virata Kohla, que forçou a estrela a partir de 1.

Os fãs de grilos chocados na quinta -feira à tarde, depois que Rohit Sharma anunciou em um lance, à frente do 1º Índia vs. Inglaterra ODI que Virat Kohli não jogará na partida. Antes do troféu de Masters, três ODI contra a Inglaterra são a única partida no formato da página liderada por Rohit Sharma. Como Kohli está faltando uma das partidas, seu tempo para se preparar para o troféu do Masters foi afetado. O joelho direito dolorido forçou Virata Kohla do primeiro ODI contra a Inglaterra em Nagpur na quinta -feira, mas o escopo do problema não estava imediatamente claro.

“Algo deu errado ontem à noite”, disse o ex -Widlak India Deep Dasgupt durante o comentário.

Depois disso, Ravi Shastri acrescentou: “Ouvi dizer que o joelho dele estava inchado”.

Juntamente com a série em andamento, a Índia entrou na última fase dos preparativos para os troféus dos campeões, e o site já está lutando com dúvidas de longo prazo relacionadas à disponibilidade do talismã Jasprit Bumrah.

O troféu do Masters deve começar em 19 de fevereiro no Paquistão, e a Índia foi disputada por todos os jogos em Dubai a partir de 20 de fevereiro.

A gerência espera que a lesão no joelho de Kohli não seja muito séria e esteja pronta para ir nas outras duas partidas com a Inglaterra. O segundo jogo acontece em Cuttack em 9 de fevereiro e depois a série em Ahmedabad em 12 de fevereiro.

“Infelizmente, Kohli não está jogando, o problema com o joelho direito que aconteceu ontem à noite”, disse Szyper Rohit Sharma no arremesso, surpreendendo a todos.

A BCCI, conhecida por sua divulgação, apenas o mínimo absoluto, criou uma declaração de um homem que não acrescentou mais nada ao que Rohit revelou.

“Virat Kohli não estava disponível para uma escolha por 1. ODI por causa do joelho direito dolorido, atualizando a leitura do disco.

Entende -se que Kohli não atingiu muito tempo devido ao aparente desconforto durante as redes de quarta -feira. Na quinta -feira antes da partida, o joelho direito estava amarrado quando ele foi a sprints de ônibus espaciais.

Ele não parecia confortável e desapareceu um pouco com Kamlesh Jain, observando seus movimentos com cuidado.

O jogador de 36 anos ainda não foi levado para digitalizações.

Será interessante verificar se Kohli irá a Bengalur para controle rápido na National Cricket Academy (NCA) ou acompanhará a equipe para cortar o próximo jogo.

Com entradas PTI