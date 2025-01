"Eu queria enfrentar a melhor tigela da Inglaterra como …": Tilak Varma sobre o ataque de Jofry Archers

O bastão da classe média indiana, Tilak Varma, disse que seu ataque de tirar o fôlego a Tempora Jofra Archer no segundo T20I foi planejado anteriormente e pretendia neutralizar o melhor jogador da Inglaterra, que por sua vez desmoralizou o resto do grupo. Tilak, que observou os imbatidos 72 de 55 bolas, deu a Archer quatro seis, incluindo um aumento não confiável sobre uma perna profunda e bem torneada, enquanto um jogador de Sussex no sábado em Chepauk perdeu 60 runas em quatro superjas. A Índia venceu a partida com dois gols e assumiu a liderança 2: 0 em uma série de cinco partidas. Archer na primeira partida em Calcutá teve o resultado de 4-0-21-2, o que enfatiza o sucesso da estratégia de Tilak em Chennai.

“Eu queria mirar em sua melhor escotilha. Se você enfrentar a melhor escotilha, outros estarão sob pressão. Então, quando os gols caem (do outro lado), quero enfrentar suas melhores escotilhas “, disse Tilak em uma entrevista coletiva após a partida.

“Se eu fizer isso, será mais fácil (para outros Batoners). Então voltei e arrisqueva contra ele, e independentemente dos ataques que fiz contra Archer, trabalhei na rede, mentalmente estava pronta para eles. Então isso me deu um bom resultado “, acrescentou.

Tilak disse que estava mentalmente preparado para permanecer até o fim e adaptar seu jogo às necessidades da equipe.

“Eu disse (para mim) que aconteça o que acontecer, vou ficar até o fim e quero terminar o jogo. Conversei com o Sr. Gautam (Gambhir) durante a última partida. Posso brincar com o coeficiente de 6 ou 7 ou mais de 10 anos, de acordo com os requisitos da equipe. Você deve ser flexível.

“Sir Gautam também disse durante um intervalo para bebidas (aqui). É uma época em que você pode mostrar às pessoas que você pode jogar os dois tipos de rodadas. Fico feliz que tenha valido a pena “, disse ele.

O jogador de 22 anos mostrou um enorme cálculo para usar o ritmo dos jogadores ingleses e encontrou uma lacuna com precisão cirúrgica para acumular runas sem muito risco.

Então Hyderabadi contou em detalhes sobre seu plano de jogo no estádio que ele tem Chidmbaram.

“O portão estava em um ritmo duplo e era bastante exigente. Nesse ritmo (tigelas inglesas jogou boliche), será difícil chegar ao campo do wicket.

“Então, eu só queria usar o ritmo e acertar o máximo possível na parte de trás (em V atrás do goleiro). Foi o que eu fiz e isso me trouxe sucesso “, disse ele.