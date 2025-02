O lendário Trunker da Índia Sachin Tendulkar compartilhou uma mensagem cordial para a família e os amigos de Milind Rege após sua morte na quarta -feira. O ex -capitão de Mombaj Milind Rege morreu após um ataque cardíaco, apenas alguns dias depois de comemorar seu 76º aniversário. Sua morte significou a perda de um forte, que contribuiu muito para o críquete em Mumbai, tanto como jogador quanto administrador. “Lamento saber da morte de Milind Rege, senhor. Ele era um verdadeiro krykiecist de Mumbai, com uma enorme contribuição para o críquete da cidade. Ele e outros membros da CCI me viram potencial e me pediram para jogar pelo CCI, o que, como eu olho agora, agora era um momento de avanço na minha carreira. Tendulkar escreveu no post em X.

“Isso deixa um vazio para trás, é difícil de preencher. Ele pode não estar ao seu redor, mas seu traço da vida das pessoas sempre viverá. Ele fez a diferença para tantas vidas e definitivamente fez a diferença. Obrigado, senhor, por tudo.

Rege carreira foi um testemunho de sua dedicação e amor pelo jogo. Como não-especire, ele conquistou 126 gols em 52 partidas de primeira classe entre as temporadas de 1966-67 e 1977-78, enquanto fazia uma contribuição significativa para o bastão, vencendo a quilometragem 1532 em média 23,56. No entanto, sua influência foi muito além de seus dias de jogo.

Após se aposentar, Rege permaneceu profundamente envolvido na Mumbai Cricket Association (MCA) em várias funções, atuando como o principal seletor. Seu olhar agudo de talentos desempenhou um papel fundamental na formação do futuro do críquete de Mumbai, em particular quando ele fazia parte do painel de seleção que incluía o jovem Sachin Tendulkar na equipe do troféu de Ranji em Bombaim em 1988.

A contribuição de Rege foi homenageada em uma homenagem tocante durante a semifinal em andamento do Troféu Ranij entre Mumbai e Vidarbha em Nagpur. Antes de iniciar o jogo no terceiro dia, as duas equipes assistiram um minuto de silêncio em sua memória. Vários jogadores em Mumbai, muitos dos quais venceram as capas da primeira classe como parte de seu comitê de seleção, também usavam bandas negras como um sinal de respeito, informou Espncricinfo.

Além dos círculos de críquete, Rege compartilhou um vínculo profundo com o lendário Krykiecist Sunil Gavascar, e a dupla estudou na mesma escola e faculdade antes de jogar juntos no Dadar Union Sporting Club. Sua imunidade foi ilustrada quando ele voltou ao críquete após um ataque cardíaco aos 26 anos. Mesmo nos anos posteriores, seu envolvimento no esporte nunca hesitou, servindo como consultor da MCA desde 2020.

