"Eu visualizo espiritualmente …": Shikhar Dhawan fica emocionado, enquanto ele permanece em contato com seu filho de 11 anos

A ex-abertura da Índia, Shikhar Dhawan, revelou como ele tenta manter contato com seu filho de 11 anos, Zorver, de uma maneira espiritual, mesmo que ele não possa mais vê-lo. Dhawan, 39 anos, recebeu um divórcio de sua ex-esposa Aesh Mukherja em outubro de 2023, mas perdeu seu filho Zoraver. Embora ele tenha sido concedido o direito de visitar e tenha permitido que ele fosse conectado por meio de videochamadas, aparentemente Dhawan foi bloqueado antes de ver ou conversar com Zoraver. Dhawan também falou sobre como ele passaria um tempo com o filho se o conhecesse.

“Dois anos se passaram desde que vi meu filho, por um ano desde que conversei com ele recentemente. Foi difícil, mas você aprende a viver com ele. Sinto falta dele e converso com ele espiritualmente “, disse Dhawan, dizendo no podcast de Ania.

“Sinto através das confirmações de que falo com ele todos os dias, abraçando -o. Eu coloquei energia nela espiritualmente. Esta é a única maneira de restaurar meu filho. Minha tristeza não vai ajudar. Manifesto “, revelou Dhawan.

“Eu já sinto que estou com ele, conversando com ele, brinco com ele. Quando me sento para a meditação, visualizo essas coisas “, acrescentou Dhawan.

“Meu filho tem 11 anos agora, mas eu o vi há dois anos e meio de idade”, disse ele.

Shikhar Dhawan disse: “Ainda estou enviando uma mensagem sobre meu filho, apesar de ter sido bloqueado por toda parte”. – Entrevista emocional com Gabbar!pic.twitter.com/uesisw3clllu – Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 16 de fevereiro de 2025

Quando perguntado sobre quais rodadas ele mostraria ao filho, se o conhecesse, Dhawan falava emocionalmente.

“Eu o abraçaria primeiro. Vou passar um tempo com ele pela primeira vez. Ouça o que ele tem a dizer. Mostrar a ele todas as minhas entradas é um pensamento que nem chegou a mim. Eu o ouço, eu sei sobre ele.

Dhawan disse que não importa se seu filho Zoraver está assistindo suas outras pessoas e diz que a felicidade de seu filho é a única coisa para ele.

“Eu quero que ele seja feliz e saudável. Ele ainda me envia uma mensagem a cada três ou quatro dias, mesmo que eu esteja bloqueado. Não espero lê -los. Não me importo, se ele não os lê, é o meu trabalho que farei – disse Dhawan.

Dhawan anunciou sua pensão de todo o críquete internacional e nacional em agosto de 2024, reunindo mais de 10.000 corridas para a Índia em todos os formatos.