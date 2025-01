"Eu vou te esmagar…": Gautam Gambhir acusado de ‘abuso verbal e ameaças’ por ex-companheiro de equipe

Gautam Gambhir e Manoj Tiwary – É seguro dizer que a história entre estes dois ex-jogadores indianos não é agradável. Os dois frequentemente se enfrentavam no chão e recentemente Tiwary, um ex-batedor da Índia e de Bengala, o chamou de “treinador hipócrita”. Os dois jogaram pelo Kolkata Knight Riders e brigaram lá também. Durante o Troféu Ranji 2015, a dupla se enfrentou em campo durante a partida Delhi x Bengala e as coisas tomaram um rumo desagradável. Manoj Tiwary reanalisou todos estes incidentes e concluiu que Gambhir o tinha como alvo desnecessariamente.

“Quando chega um jogador novo, ele consegue uma vaga no jornal e esse pode ser um dos motivos pelos quais ele fica bravo comigo. Se eu tivesse uma equipe de relações públicas, poderia ter capitaneado a Índia hoje”, disse Manoj Tiwary Lalantop.

“Certa vez, tivemos uma discussão acalorada sobre minha posição de rebatidas em Eden Gardens. Fiquei muito bravo e fui ao banheiro. Ele invadiu e disse: “Esta abordagem não funcionará”. Eu nunca vou brincar com você (Não vou te dar o jogo). Isto e aquilo. Eu me encontrei com ele e perguntei por que ele falava dessa maneira. Ele me ameaçou. Wasim Akram também veio. Ele era nosso treinador de boliche, então, caso contrário, ele acalmou a situação também poderia ter havido uma briga (Também pode haver uma luta física). Akram disse: “Você é o capitão. Esfriar’. Ele entendeu, ele sabia o que estava acontecendo. Ele disse coisas boas sobre meu talento há alguns anos.”

Tiwary também falou sobre a acalorada discussão que teve com Gambhir durante a partida do Troféu Ranji de 2015.

“Eu seria repreendido sem motivo. Eu não conseguia entender por que ele iria me atacar. Na verdade, quando cheguei à KKR em 2010, nos dávamos bem. Mas então Blue perdeu a calma comigo. Ele usou palavras muito ofensivas. Então, quando comecei a pensar sobre isso, percebi que, de todos os garotos locais da KKR, era eu quem se apresentava regularmente. E porque eu era um jovem promissor, a mídia prestou atenção em mim. É por isso que ele não reagiu bem”, disse Tiwary.

“Antes da nossa luta no Troféu Ranji 2015, ele estava bravo comigo. Ele pensou que eu estava perdendo meu tempo. H. Ele foi desafiador ao cometer erros. Ninguém deveria usar palavras assim. Ah, abuso de mãe e irmã. Então ele disse:Conheça a noite, eu conheci você‘. (Encontre-me esta noite, vou esmagar você). Eu disse:Shaam ko kiu abhi maarlo (por que esta noite? vamos lutar agora). Eu também era forte. Sourav Ganguly fazia parte da administração do críquete na época e Gambhir disse: “Ele usou a carona para entrar lá e você veio atrás dele.”

“Tivemos uma briga na KKR. Continuei sendo rebaixado na ordem de rebatidas do KKR. Em um dos amistosos contra a Austrália, fui o artilheiro. Eu marquei 129 enquanto ele (Gambhir) marcou 110. A essa altura ele já havia perdido a calma. Eu estava passando protetor solar quando ele veio até mim e gritou: “O que você está fazendo aqui? Eles estão todos deitados lá do nada.”

Gautam Gambhir é atualmente o técnico principal do time indiano de críquete.