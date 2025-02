A única vitória final do torneio masculino dos EUA sobre o Canadá na melhor competição ocorreu durante a Copa do Mundo de Hóquei de 1996. (Foto de Andrea Cardin/4nfo/Copa do Mundo de Hóquei através de imagens Getty)

O confronto de Marquesina para a final de 4 nações de confronto é o que estamos obtendo quando o torneio termina na noite de quinta -feira no TD Garden, em Boston (20:00 ET; ESPN, ESPN+). Os Estados Unidos e o Canadá se reunirão pela segunda vez em cinco dias para o primeiro campeonato masculino de hóquei de hóquei entre as duas nações do jogo de medalha de ouro olímpica de 2010, que foi segurado pelo Canadá, graças ao objetivo extra de Sydney Crosby.

“É um jogo 7, certo?” O atacante dos EUA, Jack Eichel, disse a repórteres. “É para tudo. Você vai ver hóquei desesperado. Você vai ver tudo o que viu no primeiro jogo e muito mais, eu imagino. Vai ser ótimo.

É improvável que os irmãos Tkachuk estejam cozinhando outro começo de lutas para um jogo após a abertura de três lutas em nove segundos até o confronto do sábado Round-Robin, uma vitória por 3-1 dos americanos. Mas a intensidade e a temperatura aumentarão à medida que as duas equipes competem por um título internacional.

Embora o confronto das 4 nações não seja os Jogos Olímpicos ou mesmo a Copa do Mundo de Hóquei com 8 a 12 países, os jogadores ajudaram a vender o torneio, o que o torna mais do que um dinheiro para aumentar a renda relacionada ao hóquei e eliminar as queixas sobre o A NHL estrela o jogo para uma temporada (a propósito, ele retornará no próximo ano na UBS Arena em Nova York).

“Esse primeiro jogo, coloque todos em aviso de que este não era apenas um torneio de estradas no parque, que isso é algo que os jogadores queriam e que estão levando muito a sério”, disse o capitão dos Estados Unidos, Auston Matthews.

Os momentos iniciais da primeira reunião ajudaram a transmitir o evento para as massas, além dos saltos iniciais hardcore procurando hóquei internacional competitivo. Agora, o público conseguirá o que eles queriam mesmo antes do início do torneio, e a final do confronto das 4 nações chega em um momento em que há um Ângulo geopolítico Para rivalidade, algo que costumava ser reservado para confrontos contra a União Soviética.

“Viemos aqui para esse fim”, disse o técnico do Canadá, Jon Cooper. “E agora é ganhar mais um jogo. Ele é simplesmente contra o time que nos espancou após os fogos de artifício que dispararam no sábado à noite. Deve ser um bom evento para a televisão.

O Canadá perdeu para os EUA. (Foto de Chase Agnello-Dean/4nfo/Hockey World Cup através de imagens Getty)

Um jogo para glória internacional

Os beirais dos Estados Unidos, Matthew Tkachuk, disseram que espera que o TD Garden seja a “melhor atmosfera” em que ele jogou, o que é uma grande expectativa quando você se lembra de que ele jogou no jogo 7 de uma final da Stanley Cup apenas oito meses, ajudando Os Panteras da Flórida ganham o primeiro título na história da franquia.

Tkachuk e seu irmão, Brady, ajudaram a enviar uma mensagem pela primeira vez contra o Canadá, deixando as luvas após o confronto de abertura para estabelecer o tom inicial dentro do centro de Bell de Montreal.

Mas não espere que o Canadá tente imitar a abordagem dos americanos na noite de quinta -feira. O atacante do Canadá Brandon Hagel, que lutou contra Tkachuk, disse na terça -feira que sua equipe não está orquestrando nenhum establishment de tempo de tom para a final.

“Acho que estamos jogando pela bandeira, não pelas câmeras”, disse Hagel. “Isso faz parte do Canadá que temos lá. Não precisamos começar nada. Não temos bate -papos em grupo. Vamos jogar nosso jogo e depois dar tudo e fazê -lo pelo nosso país. Não precisamos começar tudo. Nós só vamos tocar o máximo que podemos e faremos isso pela bandeira no peito.

Esta será a quinta vez na competição masculina que os Estados Unidos e o Canadá estarão no melhor final do torneio. Os americanos só foram bem -sucedidos na Copa do Mundo de Hóquei de 1996. .

Na quinta -feira à noite, é reduzido a um jogo, não é uma série melhor.

É um jogo 7 de uma magnitude diferente.

“Significa o mundo. Você está representando seu país ”, disse Eichel. “Isso é enorme. É o maior jogo que joguei há muito tempo. Talvez nunca. Estou realmente ansioso por isso. Eu acho que todo mundo está esperando por ele. Isso é o que queríamos, certo? “