Os Estados Unidos da América na terça -feira defenderam com sucesso o menor tempo 122 na partida não especificada do ODI para vencer Omã por 57 corridas na partida da 2ª Liga da Copa do Mundo de Críquete. um objetivo alterado ou pessoas preciosas reduzidas. Em condições que são muito favoráveis ​​ao Spinom, foi o trabalho metronômico de Noshush Kenjige por uma acusação americana, e o spinner de braços esquerdos alegou que 5/11 de 7.3 Overshadow processou os anfitriões por apenas 65.

De acordo com a Esopn Cricinfo, a soma mais baixa anterior defendida em plena ODI foi de 125 na Índia contra o Paquistão em 1985. A Índia venceu a partida por 38 corridas em Sharjah.

O Kumara Milinda (17/2) fora do spin recebeu o portão-chave do capitão Omã Jatinder Singha (7), e as pessoas do sultanato mostraram pouca determinação em sua busca.

Harmeet Singh (1/25) e 2/10 Yasir Mohammed foram concluídos por Kenjige, que concluiu o processo, parando o número 11 de Siddharth Bukkapatnam (0).

O resultado de 65 total também é o mais baixo em Omã em um formato masculino internacional.

Enquanto a área na Academia de Críquete de Omã mostrou mais zíperes nos anos anteriores, em particular no lançamento da Copa do Mundo T20 2021, a recente série TRI Series, que faz parte da qualificação da Copa do Mundo de Cricket 2027, viu as condições correspondentes a Meloni a Meloni.

Não houve um único ritmo na partida, e o ataque de cinco membros de Omã combinou com a mente dos EUA Kumara, Harmet Singh, Yasir Mohammad e Kenjige.

Escolhendo o boliche na esperança de imitar seu sucesso em relação à Namíbia dois dias antes, os anfitriões suprimiram o lado de Monank Patel, com o Szyper (0) foi uma das cinco baterias que caíram nas 13 primeiras cruzamentos.

Aaron Jones (16) e Sanjay Krishnamurthi (16) lutaram apesar dos elementos, embora seja Milind (47*) na missão solo, chegando a seis fronteiras para transferir o resultado após três caracteres.

Os americanos duraram apenas 35,3 padres de 3/20 Shakeel Ahmad, o melhor para Omã, embora o esforço seja usurpado pelo quarteto giratório de sua oposição.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).