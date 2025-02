EUA vs. hóquei no Canadá: Charlie McAvoy descartou para o fim; Matthew Tkachuk se declara ‘pronto para ir’

Os Estados Unidos e o Canadá lutarão mais uma vez no jogo do campeonato do confronto das 4 nações. No entanto, os americanos foram afetados pelo erro de lesão direcionado ao confronto fundamental da quinta -feira pela supremacia internacional.

Os Estados Unidos cometeram um erro ao lado de cautela no jogo de segunda -feira contra a Suécia. Com o lugar dos americanos na final já colocado em pedra, o técnico Mike Sullivan escolheu descansar como Auston Matthews, Matthew Tkachuk e Connor Hellebuyck em preparação para o confronto colossal de quinta -feira com o Canadá.

“Esperamos que vamos recuperar alguns desses caras”, disse Sullivan. “Eu preveria que faríamos”.

Ao entrar na revanche, ambas as equipes sentirão falta de alguns jogadores importantes. A profundidade da linha azul do Canadá já foi testada neste torneio depois que os companheiros de equipe de Los Vegas Golden Knight Shea Theodore e Alex Pietrangelo perderam. Theodore ficou ferido no jogo de abertura da equipe contra a Suécia, e Pietrangelo se aposentou devido à doença.

Embora os canadenses tenham muitos problemas, a abordagem realmente esteve nas estrelas americanas e seu status na quinta -feira. Vamos dar uma olhada nos jogadores feridos e que podem se adaptar à final.

Charlie McAvoy

A defesa do Boston Bruins, Charlie McAvoy, foi perdida no jogo de segunda -feira contra a Suécia devido a uma lesão no topo do corpo. Na terça -feira, os Bruins anunciaram que McAvoy foi admitido no Hospital Geral de Massachusetts no dia anterior para passar pela lesão. Como resultado, McAvoy perderá o jogo de quinta -feira contra o Canadá.

De acordo com Frank Seavalli, por dia de confronto diárioA lesão está relacionada a uma infecção resultante de uma lesão menor. Embora não haja preocupação a longo prazo com a saúde de McAvoy, o American Blue-Liner não poderá se reunir na quinta-feira.

Também na terça -feira, Sullivan anunciou que Vancouver Canucks Defense, Quinn Hughes, viaja para Boston para substituir McAvoy na lista americana, De acordo com Chris Johnston, do Atletismo.

Enquanto Hughes está a caminho de Boston, a defesa de Canucks não pode praticar ou brincar, a menos que a linha azul dos Estados Unidos tenha outra lesão. Atualmente, os americanos têm seis defensores saudáveis, mesmo depois que McAvoy foi descartado para o jogo do campeonato.

Hughes foi um dos seis jogadores iniciais selecionados para a lista dos Estados Unidos para o torneio, mas se aposentou antes do início do confronto das 4 nações devido a preocupações com lesões.

McAvoy, que atuou como capitão assistente dos Estados Unidos, registrou o tempo 19:27 e registrou cinco acertos no confronto de sábado contra o Canadá. Na segunda -feira, a defesa dos senadores de Ottawa, Jake Sanderson, alcançou o alinhamento em vez de McAvoy.

Matthew Tkachuk

A natureza da lesão de Matthew Tkachuk não foi revelada antes do jogo do campeonato. No entanto, o atacante americano perdeu o terceiro período da vitória de sábado contra o Canadá.

Tkachuk provou ser uma força para os Estados Unidos durante todo o confronto das 4 nações. A estrela da Florida Panthers prosperou patinando em uma fila com seu irmão, Brady Tkachuk, e o centro dos Cavaleiros de Golden de Vegas, Jack Eichel. Durante a transmissão de segunda -feira, Tkachuk disse que planeja jogar na quinta -feira.

Tkachuk disse a dois gols e uma assistência na vitória por 5-1 dos Estados Unidos contra a Finlândia para iniciar o torneio. Tkachuk disse a repórteres na quarta -feira que está jogando quinta -feira. “Eu não quero perdê -lo, então estarei pronto para começar.”

Brady Tkachuk

Os Estados Unidos já tiveram um grupo espancado no jogo do campeonato de quinta -feira, mas um nome foi adicionado ao relatório de lesões com o atacante Brady Tkachuk.

Tkachuk foi forçado a sair na segunda -feira devido a uma lesão desencadeada. Depois de cair na rede no final do período de abertura, foi anunciado que Tkachuk não retornaria pelo resto do jogo. Após o jogo, Sullivan revelou que Tkachuk foi preso por “razões de precaução”, mas sua lesão não deve impedir que os senadores de Ottawa se adaptem ao Canadá.

“Veremos como ele responde, mas não prevejo que seja um problema”, disse Sullivan quando perguntado sobre o estado de Tkachuk.

Auston Matthews

A estrela de Toronto Maple Leafs, Auston Matthews, o jogo de segunda -feira foi adiado devido a uma lesão no topo do corpo. Sullivan revelou que a ausência de Matthews foi cautela depois que ele foi “mordido” no jogo anterior da equipe contra o Canadá.

Matthews foi mantido sem um ponto em dois jogos durante o torneio de arredondamento, então ele tem um incentivo para retornar e jogar sua habilidade de superstar.