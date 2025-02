EUA vs. Previsão da Suécia, probabilidades, linha, cronograma: 2025 4 Nações Confrontamento de um especialista em 35-11

O torneio inaugural do hóquei no confronto das 4 nações continua na segunda-feira e os Estados Unidos retornarão à ação quando enfrentar a Suécia em seu confronto final de jogo de rodada. A equipe dos Estados Unidos já alcançou seu lugar na final das 4 nações de 2025 e pode ser incentivada a descansar alguns de seus principais atores para o confronto do campeonato. Enquanto isso, a equipe Suécia precisa do Canadá contra a Finlândia para passar um tempo extra depois de perder para os dois esquadrões em um período extra e depois uma vitória no regulamento na segunda -feira sobre os americanos para avançar para a final.

Apesar de ter fechado seu lugar na final, a equipe dos EUA é a favorita de -196 (apostar US $ 196 para ganhar US $ 100) na linha de dinheiro, enquanto a Suécia é um perdedor de +162 nas últimas probabilidades da US UU . Suécia. O Over/Under tem 5,5 gols e os americanos são -1,5 favoritos na linha do disco (+132). Antes de fazer qualquer seleção da Suécia contra os Estados Unidos, certifique -se de Veja as previsões de confronto de 2025 4 nações da compensação de manst Sportsline Matt.

A compensação entrou no confronto das 4 nações de 2025 como o número 1 da Sportsline NHL Especialista, com 35-11-4 nas seleções de disco da NHL, que retornam mais de US $ 1.800 para jogadores de US $ 100. Qualquer pessoa que segue casas de apostas e inscrições de apostas poderia ter visto grandes retornos.

Agora, ele notou os EUA vs. Suécia e apenas bloqueou suas seleções e previsões de confronto de 4 nações. Pode Visite Sportsline agora para ver as seleções. Aqui estão as últimas chances para a Suécia vs. Ee.

EUA vs. Linha de dinheiro da Suécia: EUA -196, Suécia +162

EUA

EUA vs. Linha de disco na Suécia: EUA -1,5 (+132)

EUA. Veja Picks in Sportsline

EUA. FUBOTV (Tente de graça)

Por que você deve apoiar a equipe dos EUA.

Os Estados Unidos tiveram um começo dominante, conquistando uma vitória por 6-1 sobre a Finlândia na partida de abertura do jogo de arredondamento e depois vencendo um suspense por 3-1 no Canadá no sábado. Os americanos estabeleceram o padrão contra seus maiores rivais, deixando as luvas três vezes nos primeiros nove segundos da vitória sobre o Canadá. Após um gol de Connor McDavid cedo, a equipe dos EUA se recuperou para marcar três gols consecutivos para capturar a vitória contra uma multidão hostil em Montreal.

Jake Guentzel marcou um empate do primeiro período e, em seguida, Dylan Larkin colocou vermelho, branco e azul no topo com um tiro no segundo período. Guentzel acrescentaria um segundo gol (seu terceiro do torneio) em uma rede vazia no final do terceiro período para selar a vitória. Connor Hellebuyck rejeitou 25 dos 26 chutes que ele enfrentou e o goleiro de Winnipeg tem sido um dos melhores da NHL, embora seja possível que ele esteja descansado junto com o atacante Matthew Tkachuk (parte inferior do corpo) com a equipe dos EUA. Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

Por que você deve apoiar a equipe da Suécia

Dependendo do resultado do confronto na segunda -feira à tarde entre o Canadá e a Finlândia, a equipe da Suécia certamente poderia ser o mais incentivo dos dois esquadrões. Os suecos perderam seus dois primeiros confrontos por 4-3, mas coletaram dois pontos ao levar o Canadá e a Finlândia em tempo extra. Agora, se o Canadá e a Finlândia passarem mais tempo, a Suécia poderá ganhar uma revanche com os Estados Unidos na final de 4 nações de 2025.

Se o Canadá ou a Finlândia capturarem o resultado do regulamento, a Suécia será eliminada, mas você provavelmente desejará ver o torneio com uma vitória. A equipe da Suécia superou a Finlândia por 24-21 na perda de tempo extra no sábado e só foi cortada pelo Canadá na mesma categoria (28-26), para que o gelo não tenha apoiado grande parte dos suecos de forma alguma. O atacante da rede, Lucas Raymond, lidera a equipe com três pontos nos dois primeiros jogos. Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

Como fazer seleções de 4 nações confronto 2025

A compensação está excedendo 5,5 objetivos. Ele também encontrou um fator X crítico que o faz pular de um lado. Você só pode obter a escolha na linha de esportes.

Então, quem ganha usa vs. Suécia e que fator X crítico você precisa saber? Visite Sportsline agora para ver de que lado da linha de disco da Suécia vs. EUA.Todo o primeiro especialista da NHL que está em um rolo de 35-11.