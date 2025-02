EUA vs. Previsão do Canadá, probabilidades, linha, cronograma: 2025 4 Nações Eleições de confronto de um especialista em 35-11

O confronto de 2025 4 Nations é um novo evento este ano, já que a NHL substituiu temporariamente seu fim de semana All-Star por este torneio de quatro equipes com o Canadá, EUA., Suécia e Finlândia. As equipes estão na parte do torneio do torneio com os dois primeiros que avançam para a final da próxima quinta -feira. Use lidera a classificação com três pontos, graças a uma vitória por 6-1 contra a Finlândia. O Canadá é o segundo com dois pontos depois que eu precisava de tempo extra para superar a Suécia, que pegou um ponto. Uma vitória regulatória dos EUA garante um lugar na final para os americanos.

A abertura do confronto no Bell Center, em Montreal, está programada para as 20:00 ET no sábado. O Canadá é o favorito de -113 (risco de US $ 113 para ganhar US $ 100) nas probabilidades dos EUA. O Canadá é -1,5 (+210) no disco. Antes de fazer as chances do Canadá vs. UU., Certifique -se de Veja as seleções de confronto de 2025 4 nações de severantes da SportsLine Matt.

Canadá vs. linha de dinheiro EUA.: Canadá -113, EUA -105

O Canadá vai. EUA

Canadá vs. Use Puck Line: Canadá -1,5 (+210)

Canadá vs. Transmissão dos EUA: FUBOTV (Tente de graça)

Por que você deve apoiar a equipe dos EUA.

Os americanos subiram para o papel dos favoritos do torneio após uma vitória dominante sobre a Finlândia. Os Estados Unidos mantiveram uma vantagem de 2-1 entrando no terceiro e, em seguida, os americanos encontraram a rede três vezes em menos de três minutos para abrir esse período, construir uma vantagem intransponível por 5-1 e depois terminá-la para a vitória por 6-1. Os irmãos Matthew e Brady Tkachuk marcaram duas vezes.

Os Estados Unidos parecem ter uma vantagem na rede com o goleiro dominante Connor Hellebuyck entre os tubos. Depois de renunciar a um gol antecipado contra a Finlândia, ele parou os últimos 18 chutes do jogo. O goleiro de Winnipeg Jet, que é o favorito para ganhar uma segunda vez por uma vez consecutiva, tem um GAA 2.07 nesta temporada, se qualifica na NHL e uma porcentagem de economia de 0,925, ocupando o segundo lugar na NHL.

Por que você deve apoiar a equipe do Canadá

Os canadenses não eram tão dominantes em seu primeiro jogo, mas serão difíceis de derrotar em seu solo nativo nesse ambiente. Os canadenses também têm 10-4 de todos os tempos contra a equipe dos EUA. Ambas as listas são carregadas, mas os principais seios da frente para o Canadá, Connor McDavid, Sidney Crosby, Nathan Mackinnon, Mark Stone, San Reinhart e Mitch Marner, são particularmente perigosos.

"Crosby, especialmente, é apenas um derviche rotativo, mesmo aos 37 anos, quando joga pelo país", disse Severance. "Você pode ver a energia com a bandeira canadense na frente da sua camisa."

Como fazer seleções de 4 nações confronto 2025

