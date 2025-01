Eugenio Chacarra se recupera para o líder da casa do clube, Lahiri termina o nível no dia da inauguração

O herói local, Anirban Lahiri, jogou uma tacada até para garantir que fosse o dia e o melhor indiano em T13.

Eugenio Chacarra demitiu um impressionante segundo nove de seis torques de baixo 30, que incluiu uma águia em seu penúltimo buraco, para assumir a liderança do Casa Club no dia de abertura da série internacional indiana.

Os espanhóis desencadearam um 68º para liderar do filipino Justin Quiban e Dandhai Boonma da Tailândia, que devolveu os anos 70 no DLF Golf and Country Club, um dos cursos mais difíceis da região, onde a pontuação foi alta hoje e para um bom pontuação em cada buraco.

Carlos Ortiz de México e Charlie Lindh, da Suécia, foram os seguintes no Casa Club com alguns 71, dois dos apenas seis para quebrar o par hoje.

O herói local Anirban Lahiri colocou uma tacada mesmo no escuro quase para garantir que fosse o dia e o melhor indiano em T13. Um atraso de uma hora causado pelo nevoeiro significava que 42 jogadores não podiam terminar suas rondas.

Kazuki Higa do Japão estava sentado às quatro abaixo, com três para tocar quando a escuridão caiu às 18h, com Aaron Wilkin, da Austrália, em três abaixo, com seis para jogar. O American Bryson Dechambeau, o atual campeão do US Open e sua estrela de golfe parceira Liv, Joaquin Niemann, do Chile, ficaram dois abaixo com dois restantes.

Lahiri, companheiro de equipe de Dechambeau do Crushers GC em Liv Golf, ficou encantado com a participação no DLF Golf and Country Club. Ele disse: “Eu acho que esse foi um dos melhores aplausos que tive no primeiro tee. Isso foi muito especial. Então, um ótimo agradecimento às multidões que saíram. Por favor, continue saindo. Foi uma sensação maravilhosa.

“A atmosfera era elétrica. Eu acho que havia alguns de nós, índios em pé no verde, que colocavam verde esperando por tee, dizendo: “Cara, não sentimos isso no ar há tanto tempo”. Então, eu levo meu chapéu para todos para isso.

“Além disso, acho que joguei bastante. Bati meus pratos por todo o lugar e não tive um olhar meio -decente para o passarinho para o nono. Hoje se mexe muito bem. Eu não tinha o melhor de mim. Eu só preciso continuar jogando para entrar no ritmo, onde você começa a ver fotos e sentimentos de fotos e fotos. Mas estou muito feliz com a maneira como larguei meus calcanhares.

“Eu tinha alguns lugares onde dei algumas fotos, mas isso pode acontecer aqui em um curso como o DLF. Algumas posições extremas de pino duro por aí. Mas você tem que esperar por isso.

De 10 anos, Chacarra lutou inicialmente para enfrentar o curso projetado pelo jogador de Gary nos seus nove primeiros. Ele fez um triplo truque sete em 13 e depois um bicho -papão no próximo buraco. No entanto, ele mostrou por que um dos jovens jogadores mais emocionantes do jogo é considerado fazendo três passarinhos sucessivos. Ele caiu em 18 antes de uma impressionante metade da casa, composta por essa águia, quatro passarinhos e sem tiros caídos.

“É bom voltar”, disse o vencedor de 24 anos, já vencedor da turnê asiática no campeonato de 2023 St Andrews Bay, também parte da série internacional.

“Fui moedor no meu corpo, no meu jogo, e foi uma ótima temporada fora da temporada. Quero dizer que tinha quatro em quatro, sinto que nem me livrei. Quero dizer, os três primeiros buracos, eu tinha três bons looks para passarinho e era par.

“Então eu bati em um bom ferro que saltou, acho que atingiu uma cabeça de spray ou algo assim. Eu quase passei pela cerca e fiz sete sem tiros ruins. Mas eu ainda voltei.

O primeiro dia de Gaganjeet Bhullar foi uma história de duas metades contrastantes. De 10 anos, ele deixou dois chutes em seus três primeiros buracos, e foram três no meio da metade da luta com três passarinhos nos últimos seis nos nove atacantes para terminar com 73.

Bhullar, que levou 29 tacadas, disse: “Era bom abordar esses (passarinhos) no final. A configuração do curso foi desafiadora e também havia muita cabeça em alguns dos buracos. Eu também perdi algumas ruas.

Ajeetesh Sandhu venceu 15 e parou os últimos três buracos com a luz desbotada para se ligar a Bhullar em um T-21 provisório.

Outras pontuações indianas incluíram Jeev Milkha Singh ao mesmo tempo depois de brincar com um dedo ferido, que ele sofreu enquanto brincava com seu cachorro. Ele tinha seis buracos restantes. Rahil Gangjee (75), o SSP Chawrasia tinha três por 16, Manu Gandas também era três por 11, Karandeep Kochhar tinha quatro por 12.

Shiv Kapur e Kartik Singh terminaram cinco, enquanto Shubhankar Sharma, Rashid Khan e Yuvraj Sandhu tiveram seis depois de um dia de julgamento para todos. Abhinav Lohan tinha sete anos e Honey Baisoya tinha 12 anos, ambos tiveram seis buracos para jogar na manhã de sexta -feira.

O evento inaugural desta semana é a primeira seção da série internacional de 2025, o conjunto de 10 eventos na turnê asiática que oferece aos jogadores um caminho para a LIV Golf League.

