Eventi del Super Bowl 2025, raccolti: Back Mahomes, Masters per fare la storia

Geoff Schwartz Fox Sports Betting Analyst

Il Super Bowl Lix Fox è qui tra Kansas City e Filadelfia.

Prima di dimostrare il contrario, prendo i maestri per vincere il gioco drop.

I Masters non hanno perso la competizione post -stagione in quasi tre stagioni in quanto sembrano essere la prima squadra della NFL a vincere tre Super Bowl consecutivi. Non hanno una lista migliore, ma continueranno i loro spettacoli più grandi nei momenti più luminosi.

È qualcosa che è difficile da determinare con i numeri – ovviamente, a meno che non si conti a Patrick Mahomes che la palla è rimasta a tre punti in meno di cinque minuti e non perderai mai la partita di playoff.

Ogni altro difensore è allora .500.

Che si tratti di mahomi o di una difesa che colpisce la giusta pressione, i maestri vincono sempre giocate obbligatorie in queste situazioni critiche.

KC è una rara squadra della NFL. Non puoi usare i suoi numeri di efficienza della stagione regolare per prevedere qualsiasi cosa durante le conseguenze, ma la lega non è pensata per funzionare in questo modo. Non è impostato come una lega in cui lo si accende per le conseguenze.

Tuttavia, i Masters sono tornati a questo gioco dopo aver ricevuto più di 30 punti per la prima volta in questa stagione in AFC. Questo è un altro esempio di come la loro prestazione della stagione regolare non significa molto e abbiamo molti anni di prove per sapere che questa squadra giocherà al meglio domenica.

È anche necessario discutere della sopravvalutazione dei risultati di Eagles sui loro tre playoff.

Hanno vinto il seme n. 7 dopo aver donato entrate nella prima partita del gioco. Hanno vinto meno sulla neve sulla cupola della West Coast sulla neve che con un tocco mentre la squadra guida per guidare la partita in ritardo. E due fine settimana fa, Kotkat ha vinto il no.

Non sono sfidati come padroni durante le conseguenze.

Quando è il quarto trimestre e questo gioco è vicino a quale bandiera moneyyline vuoi in tasca? Voglio maestri.

Sebbene Kotkat vinca questo gioco – cosa possono perché sono una squadra fantastica – posso vivere mentre i Masters lo sono.

Seleziona: Chiefs Moneyyline

Kansas City Chiefs Crime o Philadelphia Eagles Defense: cosa finisce Super Bowlin?

L’altra mia banca è il punteggio più alto nel secondo tempo.

Nelle tre vittorie del Super Bowl dei Chiefs, l’altra metà ha segnato più punti della prima metà.

Hanno segnato 31 punti nella seconda metà contro i 49 anni nel 2019, 44 punti nella seconda metà contro Kotk nella partita due anni fa e poi 34 punti nel secondo tempo (più straordinari) la scorsa stagione.

È facile capire perché questo accade in questi giochi.

I manager e i loro avversari di solito usano la prima metà per sapere le cose e poi apportano questi regolazioni della metà. E poi, il boom, il crimine lascia.

La routine dell’introduzione e del calore a lungo termine è di solito rigorosamente in una fase iniziale e mostra in assenza di punti.

Quindi il punteggio più alto della metà della seconda metà è la partecipazione nell’importo totale.

Seleziona: la seconda metà è il punteggio più alto (-115)

Geoff Schwartz è un analista della Fox Sports NFL. Ha giocato otto stagioni nella NFL per cinque diverse squadre. Ha iniziato tre stagioni sul lato destro dell’Università dell’Oregon ed è stata la vecchia selezione All-Pac-12 del suo anno più vecchio. Seguila su Twitter @ Geoffschwartz .

