Evento ao vivo do Nintendo Switch 2, informações de pré-encomenda, onde assistir e muito mais

O novo console está aqui

Como sugeriram vazamentos sobre o possível lançamento, a Nintendo finalmente anunciou seu Nintendo Switch 2 em 16 de janeiro de 2025. Os fãs já estavam prontos para a revelação e agora o console finalmente chegou.

Um novo evento direto será agendado em breve onde serão anunciadas mais informações sobre o console. Vamos ver mais detalhes sobre o Switch 2 neste artigo.

Possível janela de lançamento do Nintendo Switch 2 e evento direto

A Nintendo finalmente confirmou que o novo sucessor do Switch 2 será lançado em 2025, porém a data exata ainda não foi revelada. O site deles diz simplesmente: “O sucessor do Nintendo Switch será lançado em 2025”.

Além disso, um evento direto da Nintendo está agendado para 2 de abril de 2025onde a Nintendo poderia revelar uma análise detalhada de seu novo console, novos jogos e muito mais. Você pode assistir ao evento ao vivo. ao vivo no Twitch oficial e no YouTube Canal Nintendo.

Embora não esteja claro se isso envolverá uma revelação do jogo, sabemos que fornecerá “uma visão mais detalhada do Nintendo Switch 2”. Os horários de transmissão ainda não foram confirmados. Acho que eles também podem revelar a data de lançamento e o preço do console.

Compatibilidade cruzada, design e aparência

Esta é a melhor decisão tomada pela Nintendo, pois você também poderá jogar seus jogos antigos do Switch 1 neste console. O console suportará jogos exclusivos antigos e novos. Porém, há uma ressalva: nem todos os títulos originais do Switch serão compatíveis ou totalmente compatíveis com o novo console. O site da Nintendo fornecerá mais informações sobre compatibilidade.

O Switch 2 mantém o amado espírito de design de seu antecessor, com pequenas melhorias. Os Joy-Cons agora se encaixam no console em vez de deslizar, melhorando a usabilidade. O estilo do console é um acabamento elegante todo preto com detalhes em vermelho e azul brilhantes, mantendo a aparência clássica do Switch e ao mesmo tempo fazendo-o se destacar.

Possíveis informações de pré-encomenda do Nintendo Switch 2

As inscrições para pré-encomendas já começaram, com a Best Buy liderando o caminho. Embora não haja informações de preço ou disponibilidade disponíveis no momento, você pode se inscrever para ser notificado quando as pré-encomendas forem abertas. Eventos práticos estão planejados para abril, permitindo que os fãs experimentem o novo sistema em primeira mão.

O que você acha do Nintendo Switch 2? Você está ansioso para comprar este console? Deixe-nos saber na seção de comentários.

