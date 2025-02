Everton vs Previsão de Leicester City, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

O Blues enfrentará as raposas no primeiro dia 24 da Premier League

David Moyes procurará sua segunda vitória no Goodison Park enquanto o gerente do Everton retorna, enquanto sua equipe enfrenta o Leicester City. Sob Moyes, o Blues conseguiu vencer dois jogos consecutivos contra o Tottenham Hotspur e Brighton. Desde que ele voltou ao clube que saiu em 2013, David Moyes supervisionou uma derrota e duas vitórias para o clube, o que ajudou substancialmente a posição da Liga dos Toffee. Atualmente, existem 16 na tabela da liga com 23 pontos a bordo da Premier League. Uma vitória contra os Foxes os levará ao 15º lugar na mesa.

Por outro lado, o Leicester City também tem muita pressão, pois está logo acima da zona de descida, mas sua vitória contra o Spurs certamente liberará alguma pressão. Os fãs e a administração Trust Ruud Van Nistelroy para garantir que não sejam rebaixados e terão que ter um bom desempenho nas próximas partidas para avançar na tabela de pontos. Eles só têm uma vantagem de um ponto contra os lobos que estão logo abaixo deles na 18ª posição.

Começo:

Sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 15:00 Reino Unido, 20:30 ISTH

Localização: Goodison Park

Forma

Everton (em todas as competições): wwlwl

Leicester City (em todas as competições): Wllwl

Jogadores para olhar

Hydrissa Wakeney (Everton)

Gueye tem pés rápidos com a capacidade de remover a bola do jogador da oposição enquanto viaja em velocidade. Ele também tem força muito boa no topo do corpo e é capaz de proteger a posse do oponente, o que permite encontrar um companheiro de equipe ou procurar viajar com a bola. Gueye está muito feliz em fazer carreiras progressistas, geralmente aparece na área de penalidade da oposição.

Essa disposição de avançar ajuda a arrastar os defensores para ele, criando espaço para seus colegas de equipe explodirem. Ele é relativamente muito silencioso de posse já geralmente não toma decisões precipitadas. Sua capacidade de cobrir muita terra durante os 90 minutos faz dele um jogador valioso da equipe. Em 21 jogos, ele forneceu duas assistências até agora.

Bilal El Khannous (Leicester City)

Khannousss é um Terrerano de um jogador capaz de afetar o jogo de todo o campo. O marroquino escorre na bola e tem a capacidade de controlar os jogos e assumir a responsabilidade, liderando o ataque da equipe e mostrando a maturidade.

Ele é o tipo de jogador que pode vencer um jogo em um instante com pura excelência. Jogar posições mais profundas lhe deu uma responsabilidade mais defensiva e lhe permitiu florescer em um meio -campista completo. O marroquino certamente impedirá a equipe local. Em 18 jogos, ele marcou duas vezes e prestou assistência.

Coincidência

Sua última reunião terminou em empate

O número médio de objetivos nas reuniões entre Everton e Leicester City é 2,6

Quando o Leicester City caiu para 1-0, eles ganham 12% de suas partidas

Everton vs Leicester City: Conselhos de apostas e probabilidades

Dica 1: coincide para terminar com um empate

Dica 2: Ambas as equipes para escrever

Dica 3: Objetivo registrado abaixo de 2.5

Lesões e notícias do equipamento

Para Everton, Armando Broja, Timothy Ireegbunam, Seamus Coleman, Dwight McNeil e Youssef Chermiti estão saindo devido a lesões. Dominic Calvert Lewin também é duvidoso para o jogo.

Para Leicester City, Abdul Fatawu, Wilfred Ndidi, Ricardo Pereira e Mads Hermansen não estarão disponíveis devido a lesões.

Cabeçalho

Festas: 120

Everton: 45

Leicester City: 39

Desenhos: 36

Alinhamentos previstos

Everton previu o alinhamento (4-2-3-1):

Pickford (GK); O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Mangala, Gueye; Lindstrom, Doucoure, Ndaye; BETO

O Leicester City previu o alinhamento (4-2-3-1):

Stolarczyk (GK); Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Piscadela, Soumare; Ayew, Khannouss, Reid; Pavilhão

Previsão de festas para Everton vs Leicester City

Ambas as equipes não ficarão felizes com o andamento da temporada e procurarão melhorar seu desempenho nos próximos jogos. Este será um acessório fechado seguro e provavelmente terminará em um ponto morto.

Previsão: Everton 1-1 Leicester City

Teledifusão

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: esportes de céu, esportes TNT

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: Supersport, TV esportiva

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.