Ex-Browns, o WR Kadarius Toney chefes presos depois de supostamente estrangular uma mulher

Kadarius Toney foi preso na Geórgia na semana passada, após um suposto incidente em janeiro. (Denny Medley-USA Today Sports)

O ex -receptor aberto dos chefes de Cleveland Browns e Kansas City, Kadarius Toney, foi preso na semana passada depois que a polícia disse que ele estrangulou uma mulher na Geórgia.

Toney, como mostram os registros policiais, foi preso em 6 de fevereiro no Condado de Douglas, na Geórgia, por várias posições, que incluem estrangulamento de agressão agravada e obstrução/assédio de chamadas para o 911. De acordo com o TMZA polícia disse que Toney cercou a garganta de uma mulher durante uma disputa em 14 de janeiro e usou “força suficiente para fazê -lo não respirar”.

A polícia também disse que Toney pegou o telefone da mulher durante a disputa para impedir que ele peça ajuda. Ele ficou com marcas vermelhas no pescoço e hemorragia petequial em seus olhos.

No dia seguinte, foi emitido um mandado de prisão e Toney foi preso várias semanas depois. Não há mais detalhes sobre o incidente ou o que ele o levou.

Toney foi demitido por um terceiro time na última temporada, quando os Browns decidiram que já tiveram o suficiente depois de cometer vários erros flagrantes em uma derrota contra o Pittsburgh Steelers em dezembro. Toney, a quem o New York Giants usou uma seleção de draft da primeira rodada em 2020, apesar de vários problemas no campo e no campo da Flórida, foi alterado para o Chiefs em 2022.

Kansas City o lançou antes do início da temporada no outono passado após uma corrida tumultuada com a franquia, que o incluiu para entrar nele com os Chiefs nas redes sociais durante sua carreira no Super Bowl no ano anterior.

Os Browns contrataram Toney em sua equipe de treino em setembro passado e apareceram em apenas três jogos com o time antes de libertá -lo. Em partes das quatro temporadas do campeonato, Toney tem 82 presos por 760 jardas com três touchdowns.