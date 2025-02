O ex -capitão do Sri Lanka Dimuth Karunratne deve se retirar do críquete internacional depois de jogar o 100º teste, que será a segunda e a última partida com a Austrália, a partir de quinta -feira. O jogador de 36 anos, um dos mais férteis do Sri Lanka, ganhou 7172 quilometragem, em média, um pouco menos de 40, com 16 séculos e 34 meio século em 99 testes por quase 14 anos. Ele também apareceu em 50 ODI, vencendo 1316 corridas com uma idade e 11 cinquenta.

“Os testes são difíceis de manter a motivação para jogar em 4 testes por um ano e manter sua forma”, Caruna, que estreou em 2012, foi citada por “Daily FT”.

“Nos últimos dois anos após a introdução do WTC (World Test Championship), temos muito poucas séries bilaterais. Minha forma atual é outro motivo; No final dos meus 100 testes, o final do ciclo WTC (2023-25), pensei que era o momento certo para se aposentar. “Carunratne planeja se mudar para a Austrália com sua família no próximo mês. Após a estréia na primeira série do Syndaleski Sports Club (SSC) em 2008, ele jogará sua última partida contra o NCC no torneio de três dias do SLC Maior Club de 14 a 16 de fevereiro.

“Eu tenho meus próprios planos pessoais. Decidi me aposentar depois de conversar com outros jogadores mais velhos, como Angelo Mathews e Chandi (Dinesh Chandimal) “, disse ele.

“Em vez de três de nós, ele se aposenta ao mesmo tempo, será melhor para nós irmos um após o outro. Eu pensei em me aposentar primeiro porque sei que não posso ir para o próximo gol – 10.000 corridas – os testes são tocados com menos.

“Estou feliz com o que consegui até agora. Eu quero anunciar minha pensão com um momento feliz, como jogar no meu teste 100. Carunratne está lutando recentemente por forma, gerenciando o resultado 7 e 0 no primeiro teste contra a Austrália, no qual o Sri Lanka caiu nas pousadas e o fracasso 242 correu para 0-1 em uma série de dois testes.

“Todo sonho de Krykiecists está jogando 100 testes e fazendo 10.000 corridas. Esta é uma grande conquista. Quando você começa a jogar críquete, não pensa nesses objetivos, mas quando toca, encontrará vários propósitos “, disse ele.

“Mas como o Sri Lanka joga menos partidas de teste por um ano, parece que até 10.000 corridas parecem distantes. Ocorrendo em 100 testes que considero uma conquista “, acrescentou.

Ele olhou para sua carreira como um homem satisfeito por causa de sua longevidade “vários jogadores jogam um críquete de teste, mas apenas um punhado é capaz de reproduzir 100 testes. Para me tornar um membro deste clube exclusivo, estou muito feliz em sétimo Krykiecista Sri Lanka, que fez 100 testes, também é um momento feliz – ele assinou.

