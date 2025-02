Ex -estrelas

Seis ex -jogadores apareceram em “Last Chance U” entrou com uma ação contra a Netflix, a Associação Nacional de Atlética da Universidade Júnior e o East Mississippi Community College, a escola apareceu nas duas primeiras temporadas de “Last Chance U”, de acordo com uma apresentação do tribunal. No condado de Los Angeles. Os demandantes buscam US $ 30 milhões depois de alegarem que não receberam nenhuma compensação por sua aparição no documentário e foram forçados a assinar os contratos iniciais com a Netflix.

John Franklin III (ex -marechal de campo e receptor aberto no estado da Flórida e Auburn), Ronald Ollie, CJ Reavis, De’andre Johnson (ex -signatário do estado da Flórida que mais tarde interpretou Mariscal de Campo, na Flórida, são listados no Atlantic e no Texas Southern.

“A popularidade do programa foi uma bênção e uma maldição”, diz a apresentação. “Os demandantes enfrentaram obstáculos ao emprego e lutaram para serem vistos em uma lente positiva após a liberação do programa. No entanto, para cada um dos réus, todos se beneficiaram financeiramente do programa e de suas carreiras desde a sua libertação. Os queixosos, juntamente com outros meios para seu próprio ganho financeiro, enquanto sacrifiquem qualquer reputação decente que os demandantes tivessem.

“Last Chance U”, lançado na Netflix desde 2016-20, foi uma série de documentários dirigida por Greg Whiteley, que também aparece como acusado na apresentação, que seguiu as vidas e explorações no campo dos jogadores da Universidade Júnior em diferentes programas em todo o país.