Ex-Flyers Blueliner assina com rival

Antigo Folhetos da Filadélfia O defensor Tony DeAngelo assinou um contrato de um ano no valor de US$ 775 mil com o Ilhéus de Nova York.

DeAngelo, de 29 anos, marcou seis gols e 32 pontos em 34 jogos nesta temporada pelo SKA St. Petersburg da KHL. No início deste mês, o defensor direito e a equipe KHL rescindiram mutuamente o contrato. por motivos familiares. Agora, DeAngelo retorna à NHL.

DeAngelo passou a última temporada no Carolina Hurricanes. Em 31 jogos com os Canes em 2023-24, ele marcou três gols, 11 pontos e uma classificação de -7. Isso depois de marcar 11 gols, 42 pontos e uma classificação de -27 em 70 jogos com os Flyers em 2022-23.

Tony DeAngelo

Antes que DeAngelo possa jogar pelos Islanders, ele deve liberar as isenções desde que começou esta temporada na KHL.

