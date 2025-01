Ex giocatore dei Patriots nominato “miglior candidato” per il lavoro da allenatore

La ricerca dell’allenatore dei New England Patriots sta prendendo una strada diversa in questa offseason.

A differenza del semplice passaggio dell’anno scorso a Jerod Mayo, la squadra sta gettando una rete più ampia e un volto familiare sta emergendo come favorito: Mike Vrabel.

L’ex linebacker dei Patriots, che ha svolto un ruolo fondamentale nella dinastia del New England dal 2001 al 2008, sembra guidare il gruppo mentre la squadra inizia la sua ultima ricerca.

Il sentimento è ripreso dall’ex cornerback dei Patriots Jason McCourty.

“Penso che sia Vrabel”, ha detto McCourty, tramite Jim Rome. “C’è ovviamente un collegamento con i suoi giorni da giocatore nel New England. Tutti hanno visto la sua inquadratura quando era ancora l’allenatore dei Titans (Tennessee) e sono tornati quando è stato inserito nella Patriots Hall of Fame ed è seduto in la suite con i Kraft penso che sia un ottimo candidato.”

Chi è in cima alla lista dei desideri del New England?@JasonMcCourty interviene sulla ricerca della sua ex squadra per un nuovo allenatore. pic.twitter.com/d4FnvM9H8x

—Jim Rome (@jimrome) 7 gennaio 2025