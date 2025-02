O tênis número um foi Simon Halep anunciou sua pensão na terça-feira após sua primeira rodada no torneio WTA Cluj-Napoca em sua cidade natal, Romênia. O homem de 33 anos perdeu por 6-1, por 6-1 para a italiana Lucia Bronzetti de 72 anos. “Não sei se é com alegria ou tristeza que estou falando com você, mas tomei essa decisão em minha alma e consciência, sempre sabia. Meu corpo não se segue mais, mas hoje eu queria brincar e dizer que o meu se despediu do lado de fora – Halep disse à multidão romena.

O campeão de dois tempos do Grand Slam, que trabalhou na restauração após a proibição de doping, retirou -se de qualificações na Austrália Open, citando a dor no joelho e no braço.

Halep retornou ao tênis em março do ano passado, após uma carreira suspensa a partir de 7 de outubro de 2022, após testes positivos de Roxadustat no US Open.

A vencedora dos títulos do Aberto da França em 2018 e 2019, Wimbledon Singles, foi pego no segundo caso, por “irregularidades” nos dados de seu passaporte biológico.

Itia deu a ela uma proibição de quatro anos, mas referida com sucesso ao Tribunal de Arbitragem para o Esporte (CAS), argumentando seu teste positivo de Roxadustat, no tratamento da anemia e banido como agente de doping de sangue-ele foi o resultado de um suplemento contaminado .

Ela negou conscientemente doping e sua proibição foi reduzida de quatro para nove meses.

Mas ela nunca conseguiu recuperar o nível, o que lhe permitiu aumentar para o topo do ranking mundial em outubro de 2017, o que levou um total de 64 semanas em sua carreira.

Halep ganhou 24 títulos WTA durante uma carreira de 19 anos, incluindo o French Open em 2018 e Wimbledon em 2019.

Ela também jogou em três outras finais do Great Slam – French Open em 2014 e 2017 e australiana Open em 2018.

